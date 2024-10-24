У Харківській області Служба безпеки України затримала контрактницю військової частини та блогера, які збирали для російських спецслужб дані про розташування
У Харківській області Служба безпеки України затримала контрактницю військової частини і блогера, які збирали для російських спецслужб дані про розташування Сил оборони.
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Про це повідомив пресцентр СБУ.
СБУ затримала двох агентів ФСБ РФ - що відомо
Контрактницю військової частини завербували через Телеграм-канали, де на неї вийшов представник ФСБ, який видавав себе за пересічного громадянина і запропонував близькі стосунки.
Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище, щоб збирати інформацію про локації Сил оборони у Харкові та на прилеглих територіях.
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Також вона самостійно обходила місто, де приховано фіксувала розташування українських захисників.
Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал ФСБ.
Зловмисник публікував геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру.
Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку.
У затриманих вилучили мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.
Яке покарання загрожує коригувальникам
Слідчі повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.
Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.
СБУ викрили коригувальників ударів по енергооб’єктах Київщини та Чернігівщини
Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських агентів, які коригували удари дронів по локаціях Сил оборони й лініях електропередач у Київській та Чернігівській областях.
Двох жителів Києва віком 17 і 21 рік дистанційно завербував співробітник Головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Росії.
Вони намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій Збройних сил України, також фіксували наслідки дронових атак РФ на енергооб’єкти.
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Про це повідомив пресцентр СБУ.
СБУ затримала двох агентів ФСБ РФ - що відомо
Контрактницю військової частини завербували через Телеграм-канали, де на неї вийшов представник ФСБ, який видавав себе за пересічного громадянина і запропонував співпрацю.
Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище, щоб збирати інформацію про локації Сил оборони у Харкові та на прилеглих територіях.
Також вона самостійно обходила місто, де приховано фіксувала розташування українських захисників.
Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал ФСБ.
Зловмисник публікував геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру.
Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку.
У затриманих вилучили мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.
Яке покарання загрожує коригувальникам
Слідчі повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.
Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.
СБУ викрили коригувальників ударів по енергооб’єктах Київщини та Чернігівщини
Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських агентів, які коригували удари дронів по локаціях Сил оборони й лініях електропередач у Київській та Чернігівській областях.
Двох жителів Києва віком 17 і 21 рік дистанційно завербував співробітник Головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Росії.
Вони намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій Збройних сил України, також фіксували наслідки дронових атак РФ на енергооб’єкти.