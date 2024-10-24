У Харківській області Служба безпеки України затримала контрактницю військової частини та блогера, які збирали для російських спецслужб дані про розташування

У Харківській області Служба безпеки України затримала контрактницю військової частини і блогера, які збирали для російських спецслужб дані про розташування Сил оборони.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

СБУ затримала двох агентів ФСБ РФ - що відомо

Advertisement

Контрактницю військової частини завербували через Телеграм-канали, де на неї вийшов представник ФСБ, який видавав себе за пересічного громадянина і запропонував близькі стосунки.

Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище, щоб збирати інформацію про локації Сил оборони у Харкові та на прилеглих територіях.

Більше по темі СБУ та Нацполіція схопили агентів ГРУ Росії, які готували теракт у Києві Вони мали підготувати вибуховий пристрій та підірвати його в одному з багатолюдних місць столиці.

Також вона самостійно обходила місто, де приховано фіксувала розташування українських захисників.

Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал ФСБ.

Зловмисник публікував геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру.

Advertisement

Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку.

У затриманих вилучили мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Яке покарання загрожує коригувальникам

Слідчі повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Advertisement

СБУ викрили коригувальників ударів по енергооб’єктах Київщини та Чернігівщини

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських агентів, які коригували удари дронів по локаціях Сил оборони й лініях електропередач у Київській та Чернігівській областях.

Двох жителів Києва віком 17 і 21 рік дистанційно завербував співробітник Головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Росії.

Вони намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій Збройних сил України, також фіксували наслідки дронових атак РФ на енергооб’єкти.

.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

СБУ затримала двох агентів ФСБ РФ - що відомо

Контрактницю військової частини завербували через Телеграм-канали, де на неї вийшов представник ФСБ, який видавав себе за пересічного громадянина і запропонував співпрацю.

Advertisement

Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки, вона використовувала своє службове становище, щоб збирати інформацію про локації Сил оборони у Харкові та на прилеглих територіях.

Також вона самостійно обходила місто, де приховано фіксувала розташування українських захисників.

Ще одним фігурантом виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал ФСБ.

Зловмисник публікував геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру.

Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку.

У затриманих вилучили мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Advertisement

Яке покарання загрожує коригувальникам

Слідчі повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

СБУ викрили коригувальників ударів по енергооб’єктах Київщини та Чернігівщини

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських агентів, які коригували удари дронів по локаціях Сил оборони й лініях електропередач у Київській та Чернігівській областях.

Двох жителів Києва віком 17 і 21 рік дистанційно завербував співробітник Головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Росії.

Advertisement

Вони намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій Збройних сил України, також фіксували наслідки дронових атак РФ на енергооб’єкти.