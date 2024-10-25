25 жовтня Сили оборони уразили ЗРК "Бук-М3" та ліквідували радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет ЗРК "Бук-М2" Росії на ТОТ Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
ЗСУ уразили ЗРК "Бук-М3" та РЛС ЗРК "Бук-М2"− подробиці
Підрозділи Сил безпілотних систем разом з іншими підрозділами Сил оборони уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" Росії.
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Генштаб наголосив, що цілі перебували на ТОТ Луганщини за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.
"Робота триває. Послаблення протиповітряної оборони РФ робить вразливими для українських ударів інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу", − наголосив Генштаб.
Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3"
У ніч на 21 жовтня Сили оборони України перетворили на попіл російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", який перебував за 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
У межах виконання завдань підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ співпрацювали у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.
8 жовтня українські захисники знищили російський автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ".