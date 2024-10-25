"Робота триває. Послаблення протиповітряної оборони РФ робить вразливими для українських ударів інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу", − наголосив Генштаб.

Генштаб наголосив, що цілі перебували на ТОТ Луганщини за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

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Підрозділи Сил безпілотних систем разом з іншими підрозділами Сил оборони уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" Росії.

25 жовтня Сили оборони уразили ЗРК "Бук-М3" та ліквідували радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет ЗРК "Бук-М2" Росії на ТОТ Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3"

У ніч на 21 жовтня Сили оборони України перетворили на попіл російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", який перебував за 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

У межах виконання завдань підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ співпрацювали у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

8 жовтня українські захисники знищили російський автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ".