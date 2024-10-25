Українські десантники показали "дорогу смерті" в Курській області, встелену знищеною технікою росіян, повідомила 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада.

"Дорога смерті" на Курщині − подробиці

"Дорога смерті у Курській області. Це шлях встелений знищеною ворожою технікою, вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки", − наголосили десантники.

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Йдеться про дорогу Снагость − Зелений Шлях, яка має протяжність 14 кілометрів.

"Десантники 82 ОДШБр та інші підрозділи Збройних Сил України методично стирали військову техніку супротивника з лиця землі, залишаючи лише згарища й уламки від так званої „другої армії світу", − зауважили військові.

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"Дорога смерті" в Курській області − відео

Відео з кадрами "дороги смерті" на Курщині, опубліковане українськими десантниками, можна переглянути тут:

Перші підрозділи військових з КНДР вже у Курській області − ГУР

23 жовтня у Курській області зафіксували появу перших підрозділів північнокорейських військових, які пройшли вишкіл на полігонах у східній частині РФ.

Російська армія намагається перехопити ініціативу на Курщині. Однак ситуація залишається під контролем ЗСУ.

Про це заявляв головнокомандувач Олександр Сирський.

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Він відвідав військові частини та підрозділи, які діють на Сумщині та у Курській області РФ.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що операція ЗСУ у Курській області стимулює Росію до обмінів полоненими.