Українські десантники показали "дорогу смерті" в Курській області, встелену знищеною технікою росіян, повідомила 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада.

"Дорога смерті" на Курщині − подробиці

"Дорога смерті у Курській області. Це шлях встелений знищеною ворожою технікою, вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки", − наголосили десантники.

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Йдеться про дорогу Снагость − Зелений Шлях, яка має протяжність 14 кілометрів. 

"Десантники 82 ОДШБр та інші підрозділи Збройних Сил України методично стирали військову техніку супротивника з лиця землі, залишаючи лише згарища й уламки від так званої „другої армії світу", − зауважили військові.

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"Дорога смерті" в Курській області − відео

Відео з кадрами "дороги смерті" на Курщині, опубліковане українськими десантниками, можна переглянути тут:

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23 жовтня у Курській області зафіксували появу перших підрозділів північнокорейських військових, які пройшли вишкіл на полігонах у східній частині РФ.

Російська армія намагається перехопити ініціативу на Курщині. Однак ситуація залишається під контролем ЗСУ. 

Про це заявляв головнокомандувач Олександр Сирський. 

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Він відвідав військові частини та підрозділи, які діють на Сумщині та у Курській області РФ. 

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що операція ЗСУ у Курській області стимулює Росію до обмінів полоненими. 

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