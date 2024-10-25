Ще місяць тому, наприкінці вересня, позиції генерального прокурора Андрія Костіна були, здавалося б, доволі сильні та переконливо стабільні. На відміну від міністра оборони Умєрова та начальника ГУР Кирила Буданова, йому не загрожувала відставка, про це навіть не ходили чутки. Команда прокурорів з відомства Костіна активно працювала на деокупованих територіях, фіксуючи воєнні злочини загарбників, а сам він, попри те, що активісти-антикорупціонери та народні депутати мали до нього певні запитання, спокійно працював на посаді…

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…поки 7 жовтня 2024 року не вибухнув скандал з прокурорами-інвалідами.

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Почалося все з однієї з обласних медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), які встановлюють інвалідність особи та надають їй відповідний статус. В будинку голови комісії слідчі знайшли мільйони доларів готівкою, а на деяких фотографіях її родич лежить на пачках грошей у ліжку.

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Фото: Державне бюро розслідувань

Давно не було секретом, що багато людей в Україні намагаються оформити собі фіктивну інвалідність, щоб уникнути мобілізації, але тепер став наочним справжній масштаб – виявилося, що ситуація аналогічна практично в кожній області, а скільки інвалідів в Україні є справжніми, а скільки – ні, не знає ніхто.

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Наступний удар впав на голову Костіна за кілька днів, коли з’ясувалося, що в тому самому регіоні, де у голови МСЕК знайшли гроші, обласна прокуратура наповнена інвалідами – 61 її співробітник має інвалідність, і більшість із них – чоловіки. Більшість стали «інвалідами» ще до початку повномасштабного вторгнення. Це визнав і сам генпрокурор Костін.

«Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, повинні добровільно пройти повторне обстеження. Поки що це не зроблено в рамках кримінальних проваджень. Я також ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію і розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому», – зазначив Костін 20 жовтня.

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В розпал скандалу український сегмент інтернету переповнився відповідними мемами

Але це не допомогло збити резонанс. 22 жовтня Костін подав у відставку. А президент Зеленський зібрав засідання РНБО, за результатами якого доручив силовим структурам розслідувати діяльність медико-соціальних експертних комісій. Тоді ж було заявлено, що МСЕК скасують до 31 грудня, а справи про інвалідність переглянуть.

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Kyiv Post розбирався, що це означає і чи допоможе подолати корупцію на статусі інвалідності.

Пост-радянські інституції

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) – групи лікарів, що мають встановлювати інвалідність і надавати ту чи іншу групу (категорію) інвалідності, відповідно до якої людина матиме ті чи інші пільги – були створені в 1992 році шляхом реформування, але де-факто перейменування старих радянських Медико-трудових лікарських комісій.

Таким чином, Україна отримала фактично стару радянську структуру, діяльність якої, за словами співрозмовників Kyiv Post серед юристів та лікарів, вельми непрозора та непублічна. І ніким не контролюється.

Це призвело до зловживань. Ні для кого не секрет, що багато українців оформили собі фіктивну інвалідність задля отримання додаткової пенсії або ж уникнення мобілізації. Це навіть стало бізнесом – послуги з оформлення інвалідності, наприклад, активно пропонували ділки на сторінках у соцмережах.

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Втім, число людей з інвалідністю в Україні не перевищує середнє в Європі. Так, в Україні близько 3 мільйонів таких людей – це близько 10% населення. Німеччина, Польща та Франція мають близький до цього відсоток, а США – навіть більший. Втім, за час війни кількість людей з інвалідністю зросла на 10% – якщо на початку 2022 року вона складала 2,7 млн, то в 2024-му сягнула 3 млн.

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Робота Одеської МСЕК. Фото - "Одеса життя"

Джерела Kyiv Post навіть кажуть, скільки саме коштувало оформити фіктивну інвалідність – від 2-3 тисяч доларів. Деякі люди, які мали право на категорію інвалідності, відмовлялися оформлювати її, оскільки не хотіли платити хабар або не мали грошей. Тому відбувався парадокс – частина людей з інвалідністю формально не були визнані такими, а інші отримували фіктивну інвалідність. Яка кількість таких несправжніх інвалідів в Україні – встановити наразі важко, оскільки цей процес тривав десятиріччями.

Чому прокурори?

Щодо прокурорів-інвалідів, то за словами джерел Kyiv Post у силових структурах, деякі прокурори почали оформлювати собі інвалідність ще до великої війни заради додаткового заробітку. За законом, якщо людина почала працювати в органах прокуратури після 2016 року, вона має право на пенсію в розмірі 60% від зарплати, а якщо вона працювала в прокуратурі раніше – то на 90% від зарплати після 25 років вислуги, в тому числі 15 років на відповідних посадах.

«Не всі прокурори мерзотники, не треба очорнювати прокуратуру. Навіть у Хмельницькій прокуратурі – там, де стався скандал, інвалідність оформили 49 чоловіків-співробітників прокуратури із більш ніж 100 працюючих», – каже нам один із прокурорів і визнає: хоч тих, хто так робив, небагато, але про таку схему знали всі.

Всього, за даними народної депутатки Мар’яни Безуглої, в Україні 8367 прокурорів, з них майже 500 оформили собі інвалідність. Більшість із них – чоловіки, які й переважають серед загальної кількості прокурорів.

«Від Костіна очікували жорсткішої реакції. Звільнення, наприклад, прокурорів з інвалідністю, а він лише закликав їх перепройти комісію», – сказав нам один із прокурорів. Хоча формально причин для звільнення підлеглих Костін не мав – щоб довести фейкову інвалідність, треба знову проходити медичну комісію, а з цим можуть бути проблеми.

Підводні камені рішучих рішень

Реакція президента Зеленського була миттєвою – органам було доручено розслідувати діяльність МСЕК. Одразу почались обшуки, які швидко встановили наявність у керівників МСЕК в різних областях країни великих незадекларованих сум у валюті. Вслід за тим відбулась відставка генпрокурора Костіна та обіцянка скасувати МСЕК як корумпований орган до 31 грудня 2024 року. А СБУ вже скасувала більше 4 000 висновків МСЕК щодо інвалідності.

Виглядає, як рішучий удар по корумпованій структурі. Принаймні, це була швидка реакція на скандал.

«Звільнення Костіна – це було швидке задоволення запиту на справедливість. Ніж чекати переглядів кожної окремої справи про інвалідність з приводу того, що ось ця справа дійсно відповідає стану людини, а ця ні», – говорить громадська діячка, журналістка Тетяна Ніколаєнко, членкиня Антикорупційної Ради при Міністерстві оборони України.

Але проблема полягає у тому, що за законом не можна просто скасувати висновки МСЕК про інвалідність тієї чи іншої людини, якими би сумнівними вони не виглядали.

«Немає такої процедури як скасування – в законі ніде такого немає. Інвалідність можна лише переглянути. І це за діючим законом може зробити лише МСЕК. А якщо ми скасовуємо МСЕК, то, очевидно, всі ці десятки і сотні тисяч випадків оформлення інвалідності ніхто не перегляне. Саме тому поспішні рішення виглядають сумнівними. Крім того, людина, яку позбавили [статусу – ред.] інвалідності в результаті перегляду попереднього рішення, може подати до суду, і це затягнеться ще на місяці. І це тисячі, десятки тисяч справ. Тобто, процес дуже повільний», – пояснив нам один із юристів, який має стосунок до роботи органів охорони здоров’я.

Україна має досвід поспішних рішень зі звільненнями – після Євромайдану у 2014-2016 році з лав МВС було звільнено багато правоохоронців, які дискредитували себе під час придушень народних виступів. Але з часом вони змогли поновитися на посадах через суди, переконавши суддів, що звільнення відбувалися з порушеннями процедури. Чи не станеться так само з «інвалідністю» прокурорів?

«Важливо, щоб законодавчо було створено новий орган замість МСЕК, якому були б надані функції колишніх медичних комісій, і щоб люди, які раніше працювали в попередньому органі, не пішли працювати в новий, бо це не буде мати змісту. Але поки що жодного законопроєкту в парламенті про це ми не бачимо», – сказав нам один із юристів, який займається питанням МСЕК.

Після Костіна

Питання наступника генерального прокурора Костіна Володимир Зеленський поки що не вирішив. Так само було з попередницею Костіна – Іриною Венедіктовою. Від її відставки до призначення Костіна пройшло 9 днів. Тож і зараз усі чекають, що процес вибору нового генерального прокурора може зайняти певний час. Одним із кандидатів називають Олега Кіпера – давнього працівника органів прокуратури, колишнього прокурора Києва, а наразі – керівника Одеської обласної військової адміністрації. З одного боку, на його боці його реноме – за час перебування в Одесі у Зеленського не було запитань до його роботи, і це при тому, що ситуація в місті дуже напружена. Крім того, одеські адвокати, з якими поспілкувався Kyiv Post, називають Кіпера доволі впевненою, прямолінійною і жорсткою людиною.

З іншого боку, Зеленський, який чутливий до скандалів з представниками влади і намагається їх не допускати, може звернути увагу на те, що Кіпер займав високу посаду заступника слідчого управління Генпрокуратури в часи Майдану, за що був люстрований як чиновник команди президента-втікача Віктора Януковича, але в 2019 році суд за дивних обставин скасував люстрацію.

Втім, так чи інакше, новому генеральним прокурором, хто б ним не став, доведеться мало не розтягнутися в «шпагаті» – проводити реформу органів прокуратури і в той же час не допускати там скандалів і викриттів, щоб не повторити долю Костіна. Важкий вибір. Тож і черга бажаючих зайняти цю посаду навряд чи буде невеликою.