Компанія Rheinmetall передала Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder оснащених лазерним далекоміром.

Постачання відбулося наприкінці третього кварталу 2024 року, повідомила пресслужба компанії.

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Україна отримає БМП Marder 1A3

Загальна кількість бойових машин, відправлених в Україну, досягне близько 200 одиниць.

Понад сотню з них становлять моделі Marder 1A3, які оснащені сучасним лазерним далекоміром.

Ця функція допомагає підвищити точність ураження цілей на полі бою.

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Прилад значно покращує здатність машин ефективно протистояти наступальним діям противника.

В Україні відкрили перший цех Rheinmetall для ремонту й виготовлення бронетехніки

11 червня в Україні запустили перший цех німецької компанії Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки.

Це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову. У майбутньому тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки.

У цеху працюють українські фахівці під технічним наглядом німецьких колег, а податки сплачуються в Україні.

ЗСУ, відповідно, отримують нове високотехнологічне обладнання.