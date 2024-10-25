Компанія Rheinmetall передала Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder оснащених лазерним далекоміром.
Постачання відбулося наприкінці третього кварталу 2024 року, повідомила пресслужба компанії.
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Україна отримає БМП Marder 1A3
Загальна кількість бойових машин, відправлених в Україну, досягне близько 200 одиниць.
Понад сотню з них становлять моделі Marder 1A3, які оснащені сучасним лазерним далекоміром.
Ця функція допомагає підвищити точність ураження цілей на полі бою.
Прилад значно покращує здатність машин ефективно протистояти наступальним діям противника.
В Україні відкрили перший цех Rheinmetall для ремонту й виготовлення бронетехніки
11 червня в Україні запустили перший цех німецької компанії Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки.
Це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову. У майбутньому тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки.
У цеху працюють українські фахівці під технічним наглядом німецьких колег, а податки сплачуються в Україні.
ЗСУ, відповідно, отримують нове високотехнологічне обладнання.