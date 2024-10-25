Служба безпеки (СБУ) та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали у Київській, Вінницькій та Сумській областях.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

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В Україні викрили п'ятьох агентів РФ, які палили автівки

Місцевих безробітних дистанційно залучили до диверсій спецслужби РФ, коли перші шукали «легких» заробітків.

На Київщині затримали двох мешканців Фастова віком 25 та 29 років, які підпалили місцеве відділення Укрпошти та об’єкти Укрзалізниці.

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Загоряння вони фіксували для «звітності» перед російським куратором, а потім безуспішно намагалися втекти з місць злочинів.

️На Вінниччині «по гарячих слідах» викрили пару, яка спалила дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці.

Фігурантами є двоє рецидивістів з міста Гнівань: 28-річна жінка, яка мала судимість за підробку документів, а її 29-річний знайомий, що раніше відбував покарання за крадіжку.

Більше по темі На Харківщині викрили двох коригувальників російських ударів Федеральна служба безпеки РФ знайшла агентів через Телеграм-канали.

️ У Сумах затримали 27-річного місцевого мешканця, який підпалив дві релейні шафи залізничного сполучення та готував наступні диверсії в обласному центрі.

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Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Вперше палійка військового авто отримала реальне покарання

9 жовтня у Кіровоградській області на основі доказів Служби безпеки України до 6 років позбавлення волі засудили палійку військового автомобіля.

Жінка здійснила підпал службового пікапа співробітника Національної гвардії на замовлення РФ для швидкого заробітку.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).