Найближчі роки пріоритетом України буде створення системи розподіленої генерації електроенергії. Водночас Україна продовжує будівництво споруд захисту для інфраструктури.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.

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Система розподіленої генерації в Україні - що відомо

Кулеба подякував Брінк за підтримку та зусилля задля обʼєднання світу, щоб допомогти та зміцнити Україну.

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Він назвав пріоритети та спільні плани щодо вирішення першочергових потреб України. За його словами, найголовніше зараз – забезпечити українців теплом взимку.

«Ми готуємося до надважкого опалювального сезону і маємо забезпечити максимальну підготовку. Створення системи розподіленої генерації буде пріоритетом на найближчі роки. Також ми продовжуємо будівництво споруд захисту енергетичної інфраструктури», – зазначив Кулеба.

Співпраця України та США - подробиці

Основними напрямами співпраці України та США залишаються:

підтримка реформи децентралізації

подальше впровадження цифрових екоcистем

диджиталізація

зниження корупційних ризиків

розвиток системи внутрішнього контролю та аудиту.

Також посадовці обговорили питання реконструкції наявних та відкриття нових пунктів пропуску на кордоні України та ЄС, захисту енергетичних об’єктів, залучення приватних інвестицій для АТ «Укрзалізниця» та інших великих державних підприємств і компаній, забезпечення стабільної роботи Українського морського коридору.

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В Україні майже 100% будинків готові до опалювального сезону

15 жовтня стало відомо, що в Україні готовність житлових будинків до зими становить понад 99%.

Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисячі центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла.

Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%.