Міністерство оборони Білорусі призупинило будівництво військового містечка у Гомельській області неподалік від кордону з Україною.

Про це повідомило білоруське Радіо Свобода.

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Військове містечко на кордоні з Україною - що відомо

Згідно із аналізом супутникових знімків, який провели журналісти, роботи на місці об’єкта «Чайка» розташованого за 40 кілометрів від кордону з Україною, імовірно, були зупинені з невідомих причин.

Джерело видання надіслало фотографії, зроблені на території цього об’єкта, яке належить міністерству оборони Білорусі. Вони показують, що там немає ніякої активної діяльності.

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Єдине, що зробили на об'єкті - знесли корпуси експіонерського табору. На об’єкті немає ні обладнання, ні працівників, ні охорони.

На супутниковому знімку від 10 жовтня 2024 року видно, що на території нових об’єктів не з’явилося.

Білорусь завжди готується до війни - Лукашенко

20 серпня білоруські війська розмістили ЗРК та підрозділи радіотехнічного корпусу біля кордону з Україною для "значного посилення оборони."

18 серпня Лукашенко заявив, що змушений перекинути частину військ до кордону з Україною, оскільки там начебто перебуває понад 120 тисяч українських військових.

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На його думку, Україна тримає значну кількість військ на кордоні з Білоруссю, бо вважає, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".

2 квітня Лукашенко вже казав, що його країна не хоче ні з ким воювати, проте готова "якщо це буде необхідно".

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", - зазначав Лукашенко.