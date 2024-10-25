Із початку 2024 року портам України вдалося перевалили 80 млн тонн вантажів, із них 62% - зернові.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

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Скільки тонн обробили українські порти у 2024 році

“За період із 1 січня 2024 року порти України перевалили 80 млн тонн вантажів, з яких 49,5 млн тонн становлять зернові, що підтримує важливу роль країни як гаранта глобальної продовольчої безпеки”, - ідеться у повідомленні.

В АМПУ додали, що безперебійна робота портів та надійне функціонування логістичного коридору мають критичне значення для світового ринку продовольства.

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Пріоритетним в умовах постійних загроз залишається забезпечення безпечного судноплавства та захист портової інфраструктури.

У 2 рази збільшився вантажообіг портів в Україні

3 жовтня АМПУ повідомила, що у січні-вересні 2024 року українські порти збільшили перевалювання вантажів до 74 мільйонів тонн.

Значну частину вантажообігу - 46,3 млн тонн - становить аграрна продукція.

Близько 67,4 млн тонн зернових та олійних культур, а також продуктів їх переробки вдалося експортувати Україні у 2023/2024 маркетинговому році.

Попри тимчасову окупацію земель сільськогосподарського призначення Україна залишається лідером з виробництва і експорту сільськогосподарської продукції.

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У першому півріччі 2024 року експорт з аграрного сектора України склав 12,4 млрд доларів. Близько 41 млн тонн із 60 млн тонн вантажообігу у портах Великої Одеси склало експортоване продовольство.