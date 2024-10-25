Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра передала до секретаріату ООН ратифікаційну грамоту стосовно долучення України до Римського статуту.
Про це вона повідомила у Facebook.
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Україна стала учасницею Міжнародного кримінального суду
Сьогодні відбулася передача ратифікаційної грамоти на зберігання до секретаріату Організації Обʼєднаних Націй, яка є депозитарієм міжнародних договорів.
«Теперь Римський статут остаточно з Україною. Це був складний шлях, але ми його пройшли й пишаємося цим досягненням», - зазначила Мудра.
Україна ратифікувала Римський статут − що відомо
21 серпня народний депутат Ярослав Желєзняк у своєму Телеграм-каналі повідомляв, що Верховна Рада України на своєму сьогоднішньому засіданні ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.
Документ про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йдеться про українських громадян.
Римський статут МКС наразі ратифікували 124 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан.