Від початку запуску "Армії+" у застосунку авторизувалися 340 тисяч військовослужбовців.

Понад тисяча військових частин почали опрацьовувати електронні рапорти і 10 тис. з них вже подані через застосунок, повідомило Міністерство оборони України.

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Скільки військових частин вже авторизувалися у застосунку "Армія+"

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що Президент Володимир Зеленський, запускаючи цей мобільний застосунок, "анонсував нову еру цифровізації нашої армії".

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Функція електронних рапортів стала одним із основних досягнень для цифрової команди Міноборони.

За її словами, велика частина лідерства в розвитку цифровізації української армії лежить на командирах частин.

"Вони повинні зробити крок в майбутнє й забезпечити своєму особовому складу можливість подати електронну заяву та отримати підтвердження, а потім і збереження в електронному архіві, як це має бути в розвинутій цифровій державі", - заявила Черногоренко.

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У Міноборони нагадали, що відтепер українські військові зможуть здобувати верифіковані знання з військової справи безпосередньо зі своїх мобільних пристроїв.

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У застосунку "Армія+" доступні навчальні матеріали, що охоплюють такі теми, як "Загальна підготовка", "Побут у польових умовах" та "Безпілотні системи. Основи БпЛА". Наразі триває робота над темами курсів "Зв'язок на полі бою" і "Психологічна підготовка", поінформували в міністерстві.

Військові можуть оновити свій статус служби у застосунку "Армія+"

27 вересня у застосунку "Армія+" запроваджена функція виправлення даних, завдяки якій військовослужбовці можуть оновити інформацію про свою службу за кілька кліків.

При цьому генерується номер заявки, щоб далі можна було уточнити статус оновлення даних.

Після запуску "Армії+" певна частина військовослужбовців зіткнулася із тим, що інформація про військову службу не відображається у застосунку.

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Тому розробили функціонал, який дозволяє оновити інформацію про військову службу через застосунок "Армія+" у кілька кліків та отримати номер заявки, щоб далі за ним уточнити статус.

Для оновлення статусу в "Армії+" слід завантажити/оновити застосунок й авторизуватися.

Якщо інформація в реєстрі відсутня, на екрані з’явиться повідомлення "Ми не знайшли даних про вашу військову службу".

Тоді слід натиснути "Я точно чинний військовий".

Після цього треба заповнити форму, вказати необхідні дані і надіслати.

Потім військовий має отримати номер заявки, завдяки якому зможе відстежувати її статус, та очікувати сповіщення про результат.