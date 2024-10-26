11:23. Під завалами будинку знайшли тіло загиблого. 

Відтак, кількість жертв зросла до чотирьох

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Натепер відомо про 20 постраждалих. 

11:19. Внаслідок удару РФ по двоповерховому житловому будинку у Дніпрі загинула дружина та 14-річна донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати. 

Про це повідомили в поліції. 

«Від влучання російської ракети житлова будівля на вісім квартир була зруйнована вщент», - зазначили в МВС.

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Близько 23:00 російська армія атакувала Дніпро ракетами. 

Спочатку було відомо про трьох загиблих. Серед них - дитина. 

Це дані обласної влади станом на ранок суботи. 

19 мешканців - постраждали. Четверо з них - діти.

Удар по Дніпру: що відомо про наслідки

Внаслідок російського удару у місті є руйнування в кількох місцях. 

Знищені житлова двоповерхівка та гараж. 

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Мітинги спрямовані на дискредитацію керівництва України, а також спецслужб.

Пошкоджені 13 багатоквартирних та 2 приватні будинки. Зачепило 30 авто. 

Наслідки удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

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Понівечено корпуси лікарні.

Наслідки удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак, Telegram.
Наслідки удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак, Telegram.
Наслідки удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак, Telegram.
Наслідки удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак, Telegram.
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Надзвичайники показали кадри порятунку жінки з-під завалів. 

У ДСНС додали, що врятували двох людей. З них - одна дитина.  

Внаслідок атаки у Києві загинула дитина

Напередодні ввечері російський дрон влучив у багатоповерхівку у Києві. 

Загинула дівчинка 2009 року народження. 

Постраждало шестеро людей. 

Через російську атаку у трьох районах області є пошкодження. 

В Ірпені внаслідок падіння уламків збитого дрона загорілася нежитлова будівля. 

У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок та гараж. У двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження.

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На Обухівщині загорілася покрівля житлового будинку.

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