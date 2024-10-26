11:23. Під завалами будинку знайшли тіло загиблого.
Відтак, кількість жертв зросла до чотирьох.
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Натепер відомо про 20 постраждалих.
11:19. Внаслідок удару РФ по двоповерховому житловому будинку у Дніпрі загинула дружина та 14-річна донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.
Про це повідомили в поліції.
«Від влучання російської ракети житлова будівля на вісім квартир була зруйнована вщент», - зазначили в МВС.
Близько 23:00 російська армія атакувала Дніпро ракетами.
Спочатку було відомо про трьох загиблих. Серед них - дитина.
Це дані обласної влади станом на ранок суботи.
19 мешканців - постраждали. Четверо з них - діти.
Удар по Дніпру: що відомо про наслідки
Внаслідок російського удару у місті є руйнування в кількох місцях.
Знищені житлова двоповерхівка та гараж.
ГУР попередило про підготовку мітингів-провокацій у низці міст України
Пошкоджені 13 багатоквартирних та 2 приватні будинки. Зачепило 30 авто.
Понівечено корпуси лікарні.
Надзвичайники показали кадри порятунку жінки з-під завалів.
У ДСНС додали, що врятували двох людей. З них - одна дитина.
Внаслідок атаки у Києві загинула дитина
Напередодні ввечері російський дрон влучив у багатоповерхівку у Києві.
Загинула дівчинка 2009 року народження.
Постраждало шестеро людей.
Через російську атаку у трьох районах області є пошкодження.
В Ірпені внаслідок падіння уламків збитого дрона загорілася нежитлова будівля.
У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок та гараж. У двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження.
На Обухівщині загорілася покрівля житлового будинку.