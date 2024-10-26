11:23. Під завалами будинку знайшли тіло загиблого. Відтак, кількість жертв зросла до чотирьох. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Натепер відомо про 20 постраждалих. 11:19. Внаслідок удару РФ по двоповерховому житловому будинку у Дніпрі загинула дружина та 14-річна донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати. Про це повідомили в поліції. «Від влучання російської ракети житлова будівля на вісім квартир була зруйнована вщент», - зазначили в МВС. Advertisement

Близько 23:00 російська армія атакувала Дніпро ракетами. Спочатку було відомо про трьох загиблих. Серед них - дитина. Це дані обласної влади станом на ранок суботи. 19 мешканців - постраждали. Четверо з них - діти. Удар по Дніпру: що відомо про наслідки Внаслідок російського удару у місті є руйнування в кількох місцях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Більше по темі ГУР попередило про підготовку мітингів-провокацій у низці міст України Мітинги спрямовані на дискредитацію керівництва України, а також спецслужб. Пошкоджені 13 багатоквартирних та 2 приватні будинки. Зачепило 30 авто. Наслідки удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак, Telegram. Advertisement Понівечено корпуси лікарні.

Наслідки удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак, Telegram. Наслідки удару по Дніпру. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

Надзвичайники показали кадри порятунку жінки з-під завалів. У ДСНС додали, що врятували двох людей. З них - одна дитина.