«Сталося руйнування з подальшим горінням на 16 та 17 поверхах, а також загоряння на 20 та 21 поверсі 25-поверхового житлового будинку», - повідомили в ДСНС.

Станом на ранок, відомо про 6 постраждалих. Одного потерпілого госпіталізували.

Про це повідомили в КМДА.

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Ввечері 25 жовтня російський дрон влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва.

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«Також, на 20 поверсі, в одній з квартир виявлено тіло жінки», - уточнили рятувальники.

Надзвичайники врятували двох людей з квартири на 20 поверсі.

В Ірпені через падіння уламків БпЛА загорілася нежитлова будівля

Оновлено 10:00

Внаслідок російської атаки на Київщині загинула жінка.

«На жаль, внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота», - повідомили в КОВА.

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Загалом внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 15 приватних та один багатоквартирний будинок, 3 магазини, автомобілі та лінія електропередач.

Обласна влада запевнила, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

В Ірпені під Києвом через падіння уламків збитого дрона загорілася нежитлова будівля.

«Всі служби на місці, гасять пожежу, розбирають завали», - написав міський голова Олександр Маркушин. Станом на 01:00 без жертв.

«Через падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів виникла пожежа у двоповерховому гаражі, прибудованому до хостелу», - уточнили в КОВА.

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У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок та гараж. У двоповерховому гуртожитку вибиті вікна.

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