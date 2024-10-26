Ввечері 25 жовтня російський дрон влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва.
Загинула дівчина 2009 року народження.
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Про це повідомили в КМДА.
Станом на ранок, відомо про 6 постраждалих. Одного потерпілого госпіталізували.
У Києві «шахед» влучив у багатоповерхівку
Вибух пролунав близько 21:00.
Згодом стало відомо, що внаслідок удару пошкоджена багатоповерхівка.
«Сталося руйнування з подальшим горінням на 16 та 17 поверхах, а також загоряння на 20 та 21 поверсі 25-поверхового житлового будинку», - повідомили в ДСНС.
Надзвичайники врятували двох людей з квартири на 20 поверсі.
«Також, на 20 поверсі, в одній з квартир виявлено тіло жінки», - уточнили рятувальники.
У Києві презентували марку, присвячену спецпідрозділу ГУР Kraken
Евакуйовано понад 100 мешканців.
Крім будинку, уламками пошкоджено автівки.
В Ірпені через падіння уламків БпЛА загорілася нежитлова будівля
Оновлено 10:00
Внаслідок російської атаки на Київщині загинула жінка.
«На жаль, внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота», - повідомили в КОВА.
Загалом внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 15 приватних та один багатоквартирний будинок, 3 магазини, автомобілі та лінія електропередач.
Обласна влада запевнила, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.
В Ірпені під Києвом через падіння уламків збитого дрона загорілася нежитлова будівля.
«Всі служби на місці, гасять пожежу, розбирають завали», - написав міський голова Олександр Маркушин. Станом на 01:00 без жертв.
«Через падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів виникла пожежа у двоповерховому гаражі, прибудованому до хостелу», - уточнили в КОВА.
У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок та гараж. У двоповерховому гуртожитку вибиті вікна.
Постраждала дитина 2011 року народження.
На Обухівщині загорілася покрівля житлового будинку.
Від вечора п'ятниці у Києві та області кілька разів оголошували повітряну тривогу. У регіоні працювала ППО.