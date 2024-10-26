Ввечері 25 жовтня російський дрон влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва.

Загинула дівчина 2009 року народження. 

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Про це повідомили в КМДА. 

Станом на ранок, відомо про 6 постраждалих. Одного потерпілого госпіталізували. 

У Києві «шахед» влучив у багатоповерхівку

Вибух пролунав близько 21:00. 

Згодом стало відомо, що внаслідок удару пошкоджена багатоповерхівка. 

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«Сталося руйнування з подальшим горінням на 16 та 17 поверхах, а також загоряння на 20 та 21 поверсі 25-поверхового житлового будинку», - повідомили в ДСНС. 

Надзвичайники врятували двох людей з квартири на 20 поверсі. 

«Також, на 20 поверсі, в одній з квартир виявлено тіло жінки», - уточнили рятувальники. 

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Евакуйовано понад 100 мешканців.

Крім будинку, уламками пошкоджено автівки.

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В Ірпені через падіння уламків БпЛА загорілася нежитлова будівля

Оновлено 10:00

Внаслідок російської атаки на Київщині загинула жінка. 

«На жаль, внаслідок атаки померла жінка 1968 року народження. Через падіння уламків ворожих цілей вона отримала поранення в області живота», - повідомили в КОВА. 

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Загалом внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 15 приватних та один багатоквартирний будинок, 3 магазини, автомобілі та лінія електропередач.

Обласна влада запевнила, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

В Ірпені під Києвом через падіння уламків збитого дрона загорілася нежитлова будівля. 

«Всі служби на місці, гасять пожежу, розбирають завали», - написав міський голова Олександр Маркушин. Станом на 01:00 без жертв. 

«Через падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів виникла пожежа у двоповерховому гаражі, прибудованому до хостелу», - уточнили в КОВА. 

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У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок та гараж. У двоповерховому гуртожитку вибиті вікна.

Постраждала дитина 2011 року народження.

На Обухівщині загорілася покрівля житлового будинку.

Від вечора п'ятниці у Києві та області кілька разів оголошували повітряну тривогу. У регіоні працювала ППО.

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