В Україні частково відновили бронювання військовозобов'язаних. 

Про це повідомили в Уряді. 

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Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно продовжити термін бронювання на аналогічний термін. 

Бронювання військовозобов'язаних: в Україні тривають перевірки

Водночас до 15 листопада триватиме перевірка рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені протягом останніх чотирьох місяців. 

В Уряді пояснили, що причина аудиту - «аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та заброньованих працівників».

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«За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер», - зазначили в Кабміні. 

У «Дії» призупинили бронювання військовозобов'язаних

Тиждень тому у «Дії» тимчасово призупинили бронювання військовозобов'язаних. 

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Навчання доступне лише для верифікованих користувачів.

Тоді повідомлялося, що подати заявку на бронювання військовозобов'язаних співробітників буде неможливо до 15 листопада.

Протягом цього часу триватиме перевірка уже заброньованих працівників. 

У червні Кабінет міністрів дозволив бронювати військовозобов'язаних через додаток «Дія».

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Подати заяву може керівник, бізнес або установа якого мають право на бронювання співробітників.

У жовтні Уряд оновив вимоги до бронювання.

Військовозобов'язані, які не уточнили свої дані або порушили правила військового обліку, не зможуть отримати бронювання. 

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