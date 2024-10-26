В Україні частково відновили бронювання військовозобов'язаних.
Про це повідомили в Уряді.
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Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно продовжити термін бронювання на аналогічний термін.
Бронювання військовозобов'язаних: в Україні тривають перевірки
Водночас до 15 листопада триватиме перевірка рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені протягом останніх чотирьох місяців.
В Уряді пояснили, що причина аудиту - «аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та заброньованих працівників».
«За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер», - зазначили в Кабміні.
У «Дії» призупинили бронювання військовозобов'язаних
Тиждень тому у «Дії» тимчасово призупинили бронювання військовозобов'язаних.
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Тоді повідомлялося, що подати заявку на бронювання військовозобов'язаних співробітників буде неможливо до 15 листопада.
Протягом цього часу триватиме перевірка уже заброньованих працівників.
У червні Кабінет міністрів дозволив бронювати військовозобов'язаних через додаток «Дія».
Подати заяву може керівник, бізнес або установа якого мають право на бронювання співробітників.
У жовтні Уряд оновив вимоги до бронювання.
Військовозобов'язані, які не уточнили свої дані або порушили правила військового обліку, не зможуть отримати бронювання.