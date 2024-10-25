Європейський Союз, США і Велика Британія ухвалили рішення про виділення Україні фінансової підтримки коштом заморожених активів РФ, 50 млрд доларів мають бути доступні вже цього року.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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ЄС, США та Британія нададуть Україні допомогу
«ЄС надасть до 35 млрд євро. США — до 20 млрд доларів. Велика Британія — 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Загалом Україна отримає близько 50 млрд доларів від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року», - заявив Шмигаль.
За словами Шмигаля це одна з найбільших фінансових перемог України за 2,5 року великої війни.
Українська сторона два роки відстоювала відповідне рішення.
«Весною 2022 року, коли вперше був озвучений принцип “Росія має заплатити”, нам казали, що це неможливо. Що російські заморожені активи захищені “суверенним імунітетом”.
Європейський Союз остаточно схвалив кредит Україні до €35 млрд
Що немає створеного правового механізму, як ці кошти можна використати чи конфіскувати. Тисячі годин роботи сотень людей, і сьогодні ми маємо відповідні рішення», - наголосив Прем’єр-міністр.
Він уточнив, що кошти фактично будуть спрямовані на підтримку України: фінансування найважливіших потреб в обороні, відновлення, підтримку людей.
«Ці 50 млрд доларів створюють основу для нашої фінансової та економічної стійкості у 2025-му. Важливо, щоб ці кошти були не єдиними, що доступні Україні наступного року», - зазначив Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, Україна також продовжує чотирирічну програму з ЄС Ukraine Facility на 50 млрд євро, програму з Міжнародним валютним фондом та проєкти з союзниками.
Водночас він наголосив, що Україна продовжить наполягати на повній конфіскації всіх російських заморожених коштів.
Європейський Союз остаточно схвалив кредит Україні до €35 млрд
23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро.
Кредит виплачуватимуть із використанням прибутків від заморожених активів РФ.
22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію про надання Україні позики Європейського Союзу у межах кредиту G7, який будуть виплачувати із використанням прибутків від заморожених активів РФ.
20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів РФ.