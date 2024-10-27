Цього тижня гаряча лінія з попередження самогубств «Лайфлайн Україна» відзначає свою п’яту річницю. Натепер організація досягла ще однієї важливої віхи: вона відповіла на 100 000 дзвінків від українців і українок, які шукали підтримки в моменти особистих кризових ситуацій.

Ініціатором і засновником «Лайфлайн Україна» у 2019 році став письменник і бізнесмен Пол Ніланд після того, як його концепцію підтримала тодішня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Українська ініціатива спирається на модель Lifeline Australia, в основі якої лежать принципи неупередженості та конфіденційності.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

В інтерв'ю Kyiv Post Ніланд підрахував, що за останні п'ять років завдяки підтримці, яку надавали кризові служби «Лайфлайн Україна» телефоном і в чаті, було врятовано близько 15 000 українських життів, а ще 20 000 людей вдалося відвернути від суїцидальних намірів.

«Мене шокувало те, що до 2019 року в Україні не було національної гарячої лінії з попередження самогубств, – сказав Ніланд. – Для нас було честю, і це стосується також команди психологів «Лайфлайн Україна», заповнити цю прогалину та надати цю важливу послугу. Я не можу уявити, що було б, якби ця послуга не була доступною».

Advertisement

За час існування «Лайфлайн Україна» Ніланд і його колеги спостерігали за соціальними та політичними змінами, які впливали на емоційний та психологічний стан українців, і відповідно реагували на них.

«У ході повномасштабної війни змінилися типи викликів і криз, із якими стикаються українці, – сказав Ніланд. – У певний момент ми підтримували багатьох із тих, кого війна змусила покинути свої домівки – а це близько 7 мільйонів людей всередині України. Потім стали очевидними потреби жертв сексуального насильства з боку російських окупантів, а також людей, які перебувають у російському полоні».

Advertisement

«Це був випадок відстеження травми в міру її виникнення та реагування на неї для тих, хто постраждав», – сказав він, додавши, що кількість дзвінків зросла з 1 000 на день до початку повномасштабної війни до близько 6 500 на день під час цієї війни.

Служба також еволюціонувала у бік найкращих практик підтримки в кризових ситуаціях. Це, зокрема:

партнерство з Google, завдяки якому при виявленні пошукових запитів про самогубство з'являються пріоритетні посилання на «Лайфлайн Україна»;

створення потенціалу для перенаправлення людей, які телефонують, до подальших служб на національному рівні;

запровадження чату для тих, кому зручніше писати текстові повідомлення, ніж розмовляти;

розробка навчальних матеріалів, де люди та організації можуть отримати навички запобігання самогубствам онлайн;

навчання організацій «першій допомозі при психічних розладах» та запобіганню самогубствам, у тому числі для журналістів новинних редакцій.

Ніланд, місія якого – рятувати життя – розповів Kyiv Post про майбутнє «Лайфлайн Україна».

«Чудово, що завдяки лідерству Олени Зеленської питання психічного здоров'я дестигматизується в Україні, і ми повинні розвивати це, підвищуючи рівень обізнаності про те, що люди в кризових ситуаціях завжди можуть отримати підтримку від «Лайфлайн Україна». Люди повинні знати, що іноді почуватися дуже погано – це «нормально», і що допомога завжди поруч», – сказав Ніланд.

Advertisement

Він також сповнений рішучості «ліквідувати розрив» між попитом на послуги «Лайфлайн Україна» та її спроможністю їх надавати.

«Наразі ми відповідаємо на близько 4 000 дзвінків від тих, хто шукає допомоги, але щомісяця до нас телефонують близько 6 500 людей. Задоволення потреб кожного в режимі 24/7/365 – це питання ресурсів, тому ми дуже зосереджені на досягненні цієї мети, – сказав Ніланд. – З практичної точки зору, за додаткові $2 000 на місяць ми можемо дозволити собі, щоб співробітники приймали додаткові дзвінки, особливо в найбільш завантажений період – з 18:00 до опівночі».

Наразі Ніланд сподівається створити фонд, завдяки якому «Лайфлайн Україна» зможе стати фінансово стійкою в довгостроковій перспективі завдяки гранту в розмірі 1,75 мільйона доларів США від міжнародної благодійної платформи Global Giving.

Advertisement

У ширшому контексті, окрім безпосередньої місії «Лайфлайн Україна», Ніланд вважає, що для порятунку більшої кількості українських життів необхідне ключове системне вдосконалення.

«В Україні явно не вистачає кваліфікованих фахівців у сфері психічного здоров'я, і ми відстаємо від інших європейських країн у цьому відношенні в розрахунку на душу населення, – пояснив він. – Життєво важливо, щоб більше людей навчалися на психіатрів, психологів і медсестер з охорони психічного здоров'я, щоб краще підтримувати стійкість країни, особливо в умовах війни».