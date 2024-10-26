Українські військові збили 44 ударних дрони під час останньої атаки РФ.
Ще 44 - локаційно втрачені.
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Один безпілотник вилетів у напрямку Білорусі.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Росіяни атакували Україну: скільки дронів вдалося збити
Загалом окупанти запустили по Україні 98 засобів повітряного ураження:
- 91 дрон ((райони пусків: російські Курськ та Орел);
- три балістичних ракети Іскандер-М/KN-23 з території окупованого Криму;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з Брянської обл. РФ;
- дві ракети невстановленого типу з Бєлгородської обл. РФ.
Протиповітряна оборона працювала у восьми українських областях, а також на Курщині.
У Хмельницькому після атаки зникло світло
У Хмельницькому та ще в чотирьох населених пунктах району після ворожого обстрілу зникло світло.
Про це повідомила обласна адміністрація.
Внаслідок обстрілу в регіоні пошкоджено приміщення готелю та два будинки.
Ніхто не постраждав.
Загалом над областю збили 8 дронів.
Удар по Дніпру: загинуло 4 людини
Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло 4 людини.
Дрон влучив у багатоповерхівку у Києві: загинула дівчинка
Станом на 12:35 відомо про 21 постраждалого.
Семеро з них у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані.
У поліції розповіли, що внаслідок удару РФ по двоповерховому житловому будинку загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу дитину слідчого вдалося врятувати.
У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один - аварійний.
У Києві загинула дитина
У Києві внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку загинула дівчинка 2009 року народження.
Станом на ранок, відомо про 6 постраждалих. Одного потерпілого госпіталізували.
Ще однією жертвою росіян стала жителька Київщини - жінка 1968 року народження.
Загалом внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 15 приватних та один багатоквартирний будинок, 3 магазини, автомобілі та лінія електропередач.
Обласна влада запевнила, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.