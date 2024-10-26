Українські військові збили 44 ударних дрони під час останньої атаки РФ. 

Ще 44 - локаційно втрачені. 

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Один безпілотник вилетів у напрямку Білорусі. 

Про це повідомили в Повітряних силах. 

Росіяни атакували Україну: скільки дронів вдалося збити

Загалом окупанти запустили по Україні 98 засобів повітряного ураження: 

  • 91 дрон ((райони пусків: російські Курськ та Орел);
  • три балістичних ракети Іскандер-М/KN-23 з території окупованого Криму; 
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з Брянської обл. РФ;
  • дві ракети невстановленого типу з Бєлгородської обл. РФ.

Протиповітряна оборона працювала у восьми українських областях, а також на Курщині. 

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У Хмельницькому після атаки зникло світло 

У Хмельницькому та ще в чотирьох населених пунктах району після ворожого обстрілу зникло світло. 

Про це повідомила обласна адміністрація. 

Внаслідок обстрілу в регіоні пошкоджено приміщення готелю та два будинки. 

Ніхто не постраждав. 

Загалом над областю збили 8 дронів. 

Удар по Дніпру: загинуло 4 людини 

Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло 4 людини.

Дрон влучив у багатоповерхівку у Києві: загинула дівчинка
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Дрон влучив у багатоповерхівку у Києві: загинула дівчинка

В Ірпені через падіння уламків збитого БпЛА загорілася нежитлова будівля.

Станом на 12:35 відомо про 21 постраждалого. 

Семеро з них у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані. 

У поліції розповіли, що внаслідок удару РФ по двоповерховому житловому будинку загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу дитину слідчого вдалося врятувати. 

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У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один - аварійний.

У Києві загинула дитина

У Києві внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку загинула дівчинка 2009 року народження. 

Станом на ранок, відомо про 6 постраждалих. Одного потерпілого госпіталізували. 

Ще однією жертвою росіян стала жителька Київщини - жінка 1968 року народження. 

Загалом внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 15 приватних та один багатоквартирний будинок, 3 магазини, автомобілі та лінія електропередач.

Обласна влада запевнила, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

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