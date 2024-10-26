Семеро з них у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані.

Станом на 12:35 відомо про 21 постраждалого.

В Ірпені через падіння уламків збитого БпЛА загорілася нежитлова будівля.

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Внаслідок обстрілу в регіоні пошкоджено приміщення готелю та два будинки.

Про це повідомила обласна адміністрація.

У Хмельницькому та ще в чотирьох населених пунктах району після ворожого обстрілу зникло світло.

Протиповітряна оборона працювала у восьми українських областях, а також на Курщині.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Один безпілотник вилетів у напрямку Білорусі.

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Українські військові збили 44 ударних дрони під час останньої атаки РФ.

У поліції розповіли, що внаслідок удару РФ по двоповерховому житловому будинку загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу дитину слідчого вдалося врятувати.

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У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один - аварійний.

У Києві загинула дитина

У Києві внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку загинула дівчинка 2009 року народження.

Станом на ранок, відомо про 6 постраждалих. Одного потерпілого госпіталізували.

Ще однією жертвою росіян стала жителька Київщини - жінка 1968 року народження.

Загалом внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 15 приватних та один багатоквартирний будинок, 3 магазини, автомобілі та лінія електропередач.

Обласна влада запевнила, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.