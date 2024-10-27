У Міністерстві економіки розказали як українці зможуть отримати анонсовану «тисячу гривень».

Програма запрацює з першого грудня.

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Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев пояснив, що це буде одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу.

Кожному українцю обіцяють виплатити по тисячі гривень

Гроші будуть зараховані на карту «Національного кешбеку». Її можна відкрити через «Дію».

Витратити «тисячу» потрібно протягом зими.

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«Використати можна протягом зими - грудня-січня-лютого. Гроші будуть надходити на карту «Національного кешбеку». Це віртуальна картка, яку можна відкрити через Дію», - сказав заступник міністра.

Олексій Соболев уточнив, що ці кошти будуть «марковані».

Тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Зокрема, на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книг. Також можна задонатити «тисячу» на ЗСУ.

«Тисяча Зеленського»: звідки візьмуть гроші

За словами урядовця, спеціально виділяти гроші для нової ініціативи не будуть.

Її профінансують за рахунок коштів з інших програм, які не встигають освоїти до кінця року.

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«Крім того, ці кошти ми точно не змогли б спрямувати на армію, адже вони виділені нашими донорами в бюджет, і там є умова, що їх не можна пускати на військові видатки», - пояснив він.

Олексій Соболев додав, що попередня версія програми під час коронавірусу обійшлася у 8 млрд гривень.

Фінальна сума нинішньої програми залежатиме від кількості українців, які захочуть нею скористатися.

Кожному по тисячі: нова ініціатива президента

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував нову програму для українців.

Кожному громадянину обіцяють виплатити по тисячі гривень.

Очікується, що отримати гроші люди зможуть з першого грудня.

За словами президента, Є-підтримка стосуватиметься всіх - як дорослих, так і дітей.

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Всі деталі програми має визначити Кабінет Міністрів.