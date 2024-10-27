За результатами підрахунку 99,6% голосів на парламентських виборах у Грузії перемагає правляча партія «Грузинська мрія».

Вона набрала трохи більше 54% голосів виборців.

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Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії Грузії.

Парламентські вибори у Грузії: результати

Опозиційна «Коаліція за зміни», за попередніми підрахунками, набирає майже 11% голосів.

«Єдність-Національний рух» має трохи більше 10% підтримки.

У «Сильної Грузії» - 8,8%.

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Скрін з сайту ЦВК Грузії.

Як пише «Ехо Кавказу», якщо «Грузинська мрія» здобуде більшість місць у новому парламенті, вона зможе обрати нового президента. У такому випадку вибори мають відбутися протягом 45 днів після проведення першого засідання новообраного парламенту. Водночас усунути з посади нинішню президентку Саломе Зурабішвілі партія не зможе. Бо для цього потрібно 100 голосів у парламенті.

Опозиція не визнає результати виборів у Грузії

Опозиційні партії відмовилися визнавати результати виборів та анонсували акції протесту у разі остаточної перемоги партії влади.

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Підсумки голосування не визнає партія експрезидента Михайла Саакашвілі «Єдність-Національний рух». Про таке заявила лідер партії Тіна Бокучава.

Також вибори не визнає «Коаліція за зміни». Лідер політсили Ніка Гварамія стверджує, що «Грузинська мрія» здійснює конституційний переворот.

Коаліція «Сильна Грузія» теж не погоджується з результатами виборів.

Президентка Грузії Зурабішвілі прокоментувала вибори

Після публікації результатів екзитполів та до підрахунків голосів ЦВК президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що «впевнена в перемозі опозиції».

«Європейська Грузія» перемагає з 52% голосів, попри спроби фальсифікації виборів і без голосів діаспори», - написала вона.

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Екзитполи тим часом оприлюднили протилежні прогнози щодо переможців. За різними опитуваннями, на парламентських виборах у Грузії перемогу отримують опозиція й правляча партія «Грузинська мрія».