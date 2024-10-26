Президент Володимир Зеленський анонсував нову програму для українців.
Вона має запрацювати з першого грудня.
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Кожному громадянину планують виплатити по тисячі гривень.
Тисяча гривень від держави: хто отримає
За словами президента, Є-підтримка стосуватиметься всіх українців - як дорослих, так і дітей.
«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей - дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину - на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг», - сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні у п'ятницю.
Куди можна буде витратити «тисячу» від держави
Президент уточнив, що отримані гроші люди зможуть витратити на оплату комунальних послуг, квитки Укрзалізниці чи ліки українського виробництва.
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Також очікується, що за ці гроші можна буде купити книжки, оплатити культурні послуги або витратити їх на донати.
Як саме працюватиме програма - наразі невідомо.
Всі деталі має визначити Кабінет Міністрів.
«Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей», - додав президент.