«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей - дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину - на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг», - сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні у п'ятницю.

За словами президента, Є-підтримка стосуватиметься всіх українців - як дорослих, так і дітей.

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Вона має запрацювати з першого грудня.

Куди можна буде витратити «тисячу» від держави

Президент уточнив, що отримані гроші люди зможуть витратити на оплату комунальних послуг, квитки Укрзалізниці чи ліки українського виробництва.

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Також очікується, що за ці гроші можна буде купити книжки, оплатити культурні послуги або витратити їх на донати.

Як саме працюватиме програма - наразі невідомо.

Всі деталі має визначити Кабінет Міністрів.

«Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей», - додав президент.