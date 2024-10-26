Президент Володимир Зеленський анонсував нову програму для українців. 

Вона має запрацювати з першого грудня. 

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Кожному громадянину планують виплатити по тисячі гривень.

Тисяча гривень від держави: хто отримає 

За словами президента, Є-підтримка стосуватиметься всіх українців - як дорослих, так і дітей. 

«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей - дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину - на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг», - сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні у п'ятницю. 

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Куди можна буде витратити «тисячу» від держави

Президент уточнив, що отримані гроші люди зможуть витратити на оплату комунальних послуг, квитки Укрзалізниці чи ліки українського виробництва. 

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Також очікується, що за ці гроші можна буде купити книжки, оплатити культурні послуги або витратити їх на донати. 

Як саме працюватиме програма - наразі невідомо. 

Всі деталі має визначити Кабінет Міністрів.

«Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей», - додав президент. 

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