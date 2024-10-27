У неділю у Дніпрі день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару в ніч на 26 жовтня.
Про це повідомили в міській раді.
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Жертвами ворога стало 5 людей.
Удар по Дніпру: загинуло 5 людей
Російські війська атакували місто минулої ночі.
Надзвичайники розбирали завали цілий день. У суботу ввечері аварійно-рятувальні роботи завершили.
Відомо про 5 загиблих.
Серед них - дружина та 14-річна донька поліцейського.
Правоохоронець разом із родиною опинився під завалами. Його та меншу доньку вдалося врятувати.
«Дівчинку госпіталізували, а поліцейський, попри отриману контузію й травми, залишався на місці ракетного удару та допомагав з розбором завалів, шукаючи вцілілих», - розповіли в поліції.
За даними обласної влади, постраждала 21 людина.
Семеро потерпілих у лікарні. 17-річний юнак у важкому стані.
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