У неділю у Дніпрі день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару в ніч на 26 жовтня. 

Про це повідомили в міській раді. 

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Жертвами ворога стало 5 людей. 

Удар по Дніпру: загинуло 5 людей

Російські війська атакували місто минулої ночі. 

Надзвичайники розбирали завали цілий день. У суботу ввечері аварійно-рятувальні роботи завершили. 

Відомо про 5 загиблих. 

Серед них - дружина та 14-річна донька поліцейського. 

Правоохоронець разом із родиною опинився під завалами. Його та меншу доньку вдалося врятувати. 

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«Дівчинку госпіталізували, а поліцейський, попри отриману контузію й травми, залишався на місці ракетного удару та допомагав з розбором завалів, шукаючи вцілілих», - розповіли в поліції. 

За даними обласної влади, постраждала 21 людина. 

Семеро потерпілих у лікарні. 17-річний юнак у важкому стані.  

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Окупанти не припиняють атакувати Нікопольський район.

Під час вечірнього обстрілу Нікополя постраждали 26-річна жінка та чоловік 36 років. 

Напередодні під ударом знову опинилися Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.  

Пошкоджені АЗС, підприємство, адміністративні будівлі та авто. 

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Війська РФ атакували артилерією та «градом». Цілили дронами-камікадзе і скидали боєприпаси з БпЛА.  

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