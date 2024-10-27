У неділю у Дніпрі день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару в ніч на 26 жовтня.

Про це повідомили в міській раді.

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Жертвами ворога стало 5 людей.

Удар по Дніпру: загинуло 5 людей

Російські війська атакували місто минулої ночі.

Надзвичайники розбирали завали цілий день. У суботу ввечері аварійно-рятувальні роботи завершили.