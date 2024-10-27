Вночі росіяни вдарили по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району на Сумщині.

Атакували БПЛА типу «шахед».

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Росіяни вдарили по енергетиці Сумщини

Попередньо, обійшлося без жертв.

Про це повідомила перша заступниця голови Роменської РДА Валентина Назаренко.

«На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються», - без деталей зазначили в обласній адміністрації.

Росіяни обстріляли Сумський та Шосткинський райони

Вночі ворог обстріляв два населені пункти у Сумському районі.

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Внаслідок ударів виникли пожежі в житловому секторі.

«Співробітники ДСНС локалізували загоряння, запобігши їх подальшому поширенню та ліквідували пожежі», - повідомили в ДСНС та показали відео ліквідації пожежі.

Також через ворожий обстріл загорівся будинок у Шосткинському районі.

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Вогонь приборкували рятувальники разом з працівниками добровільної пожежної команди.

Ситуація у Сумській області

Вночі та зранку росіяни 37 обстрілів обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано півсотні вибухів.

Під ударом опинилося 9 громад регіону та Роменський район.

Окупанти б'ють по області КАБами та гатять з артилерії. Запускають ударні безпілотники та FPV-дрони.