Вночі росіяни вдарили по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району на Сумщині.
Атакували БПЛА типу «шахед».
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Росіяни вдарили по енергетиці Сумщини
Попередньо, обійшлося без жертв.
Про це повідомила перша заступниця голови Роменської РДА Валентина Назаренко.
«На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються», - без деталей зазначили в обласній адміністрації.
Росіяни обстріляли Сумський та Шосткинський райони
Вночі ворог обстріляв два населені пункти у Сумському районі.
Внаслідок ударів виникли пожежі в житловому секторі.
«Співробітники ДСНС локалізували загоряння, запобігши їх подальшому поширенню та ліквідували пожежі», - повідомили в ДСНС та показали відео ліквідації пожежі.
Також через ворожий обстріл загорівся будинок у Шосткинському районі.
Дрон влучив у багатоповерхівку у Києві: загинула дівчинка
Вогонь приборкували рятувальники разом з працівниками добровільної пожежної команди.
Ситуація у Сумській області
Вночі та зранку росіяни 37 обстрілів обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано півсотні вибухів.
Під ударом опинилося 9 громад регіону та Роменський район.
Окупанти б'ють по області КАБами та гатять з артилерії. Запускають ударні безпілотники та FPV-дрони.