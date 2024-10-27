У неділю, 27 жовтня, громадяни Болгарії голосують на парламентських виборах, у яких візьмуть участь 19 партій, дев'ять коаліцій та один незалежний кандидат.

Про це повідомляє Novinite.

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Виборчі дільниці відкрилися 27 жовтня о 7:00 за місцевим часом і закриються о 20:00, з можливістю продовження до 21:00, якщо у черзі залишаться охочі проголосувати.

Парламентські вибори у Болгарії

Загалом, згідно з офіційними реєстрами Служби реєстрації актів цивільного стану та адміністративних послуг, більш ніж 6,6 мільйона громадян Болгарії мають право голосу на сьомих парламентських виборах за останні три роки.

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По всій Болгарії відкрито 12 879 виборчих дільниць. За кордоном - 719 виборчих дільниць.

Ці дострокові вибори, організовані другим тимчасовим урядом Дімітара Главчева, якого призначив президент Румен Радев за новими конституційними правилами, відбуваються відповідно до нещодавніх поправок до виборчого законодавства країни.

Болгарія не може обрати довготривалий уряд із 2020 року, після протестів проти корупції, які призвели до розпаду коаліції, очолюваної правоцентристською партією ГЄРБ, зазначає Reuters.

Опитування Gallup International Balkans, опубліковане у п'ятницю Болгарським національним радіо, показало, що ГЄРБ лідирує із 26,1% голосів, за нею йдуть Реформістська ПП («Ми продовжуємо зміни») і ультранаціоналістична, проросійська партія «Відродження» із 16,2% і 14,9% голосами відповідно.

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У Грузії відбулися парламентські вибори

Напередодні новий парламент обирали також громадяни Грузії.

Станом на ранок неділі ЦВК підрахувала майже всі голоси.

За результатами підрахунку 99,6% голосів, лідирує правляча партія «Грузинська мрія». Станом на зараз вона набрала 54% голосів виборців.

​​Наступними йдуть проєвропейські партії: «Коаліція за зміни» здобула 10,92% голосів виборців, «Єдність-Національний рух» - 10,12%, «Сильна Грузія» - 8,78%, «Гахарія за Грузію» - 7,76%.

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Опозиція вже заявила, що не визнає результати та анонсує протести. Напередодні екзитполи оприлюднили протилежні прогнози щодо переможців. За різними опитуваннями, на парламентських виборах у Грузії перемогу отримують і опозиція, й правляча «Грузинська мрія».