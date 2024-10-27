Для початку переговорів Росія повинна відвести свої війська на позиції до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Про це сказав глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

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Він наголосив, що Україна проти заморожування війни та хоче її завершити.

Переговори з РФ: чи піде Україна на компроміси

«Для початку переговорів необхідно повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати о четвертій ранку два роки тому. Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 1991 року», - сказав Єрмак.

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Він наголосив, що президент Володимир Зеленський ніколи не говорив про територіальні поступки.

«Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Але правда, що він був готовий вести переговори, виходячи із ситуації напередодні російського вторгнення», - заявив очільник Офісу президента.

Андрій Єрмак зауважив, що Крим і Донбас залишаються українськими й «не підлягають обговоренню».

Глава ОПУ також сказав, що йому байдужі вимоги російського диктатора Володимира Путіна.

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Зеленський назвав одну з умов завершення гарячої фази війни

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що взаємне припинення ударів по енергетиці може бути першим кроком до завершення активної фази війни з Росією.

На його думку, така домовленість могла б стати важливим кроком до деескалації.

«Ми побачили під час першого саміту, що може бути рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхні об'єкти енергетичної інфраструктури, вони не атакують наші. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так», - сказав Зеленський в інтерв'ю Financial Times.

Глава держави заперечив дискусії щодо «обміну територій на мир».

«Вочевидь, деякі партнери можуть думати про це. Але вони не повідомляють про це безпосередньо через мене, а скоріше через ЗМІ. У всіх дискусіях ми зараз підіймаємо питання гарантій безпеки, і найсильнішим з них є НАТО», - сказав Зеленський.