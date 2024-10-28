Увечері 27 жовтня Росія вдарила з артилерії по центральному району Херсона, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Удар по Херсону 27 жовтня − подробиці
Близько 21:30 з'явилися повідомлення про вибухи в місті. Керівник місцевої ОВА згодом зауважив, що під ударом опинилися житлові будинки в Центральному районі.
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Унаслідок атаки загинули дві жінки 74 та 50 років, які дістали поранень, несумісних із життям.
Постраждала й 54-річна херсонка, однак надали їй допомогу на місці. Поранень дістали також 61-річний чоловік, який під час обстрілу перебував на вулиці, і 13-річний хлопчик який перебував у житловому будинку в моменту удару
Дитині надали допомогу на місці, батьки відмовилися від госпіталізації.
Росіяни прицільно вдарили по ангару на Харківщині − що відомо
27 жовтня російська армія прицільно вдарила по ангару під Чугуєвом на Харківщині
Згоріли тонни збіжжя. Зерно зберігалося в Малинівці. Врожай належав кільком різним фермерам.
Це була пшениця, насіння соняшнику та кукурудза.