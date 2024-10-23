Взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі може бути першим кроком до завершення активної фази війни з Росією, сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times.

Умова Зеленського для завершення гарячої фази війни − подробиці

Президент зауважив, що припинення повітряних атак на українські енергетичні об'єкти та вантажні судна може прокласти шлях до переговорів щодо припинення війни.

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Зеленський додав, що домовленість між Москвою та Києвом про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі стане важливим кроком до деескалації.

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"Ми побачили під час першого саміту, що може бути рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхні об'єкти енергетичної інфраструктури, вони не атакують наші. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так", − зазначив український президент.

Більше по темі У вересні Росія запустила рекордну кількість дронів-камікадзе Наразі невідомо, чи зможе країна-агресор підтримувати такі темпи запуску дронів до кінця поточного року.

Водночас він заперечив дискусії щодо "обміну територій на мир", що нібито гарантуватиме прийняття України до НАТО в обмін на відмову від територій, які утримує Росія.

"Вочевидь, деякі партнери можуть думати про це. Але вони не повідомляють про це безпосередньо через мене, а скоріше через ЗМІ. У всіх дискусіях ми зараз підіймаємо питання гарантій безпеки, і найсильнішим з них є НАТО", − зауважив Зеленський.

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Після виборів президента у США План перемоги України переоцінять

Лідери ЄС не дійшли згоди в оцінці Плану перемоги, представленого у Брюсселі Зеленським.

Цей план наново оцінюватимуть після президентських виборів у США, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

17 жовтня Зеленський мав закриту зустріч із лідерами Європейського Союзу, під час якої обговорювався План перемоги. Більшість учасників зустрічі підтримали його.

16 жовтня Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять пунктів українського "Плану перемоги".