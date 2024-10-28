У дописі підрозділу української армії «Привид Хортиці» зазначається, що російські війська стріляють по автомобілях цивільного населення. На кадрах, записаних дроном, видно, як людина бігає навколо автомобіля. У відео є підпис про те, що автомобіль потрапив під «ворожий вогонь». На другому ролику видно, як двоє військовослужбовців ЗСУ в супроводі одного з пасажирів автомобіля тягнуть з місця події пораненого.

«Під час нападу в автомобілі перебувало двоє громадян, один з яких отримав поранення», – йдеться в повідомленні генпрокуратури.

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Далі на відео видно, як військовослужбовці ЗСУ відтягують потерпілого від лінії вогню та надають пораненому першу медичну допомогу.

За даними генпрокуратури, російські війська застрелили двох жінок у місті, а в районах, захоплених росіянами, «знайшли тіла загиблих цивільних». За словами військових блогерів, російська армія «тижнями наближалася до східного шахтарського міста Селидове і зараз перебуває на його околицях».

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На думку аналітиків, російський диктатор намагається виправдати нездатність Росії відвоювати території.

За даними AFP, Москву раніше звинувачували в навмисній страті мирних жителів у частинах України, які вона захопила та контролювала після вторгнення в лютому 2022 року, виділивши подію в квітні 2022 року, коли «тіла десятків мирних жителів, деякі зі зв’язаними руками, були знайдені в передмісті Бучі після місячної окупації російськими військами».

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ГУР опублікувало відео, де показали, як північнокорейські війська перекидаються в Курську область на цивільній вантажівці

У неділю у Facebook з’явилося відео Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони, яке нібито демонструє, як Кремль перевозить північнокорейське військове підкріплення на передову на «КамАЗах» із цивільними номерами.

ГУР повідомляло, що 27 жовтня, місцева поліція зупинила на трасі Курськ-Воронеж російську вантажівку з цивільними номерами, завантажену північнокорейськими солдатами, без необхідної документації про те, що «вміст» автомобіля призначений для бойових дій.

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«У перехопленому радіоповідомленні, отриманому українською розвідкою, офіцери 810-ї окремої морської піхотної бригади російсько-окупаційних військ, яка мала прийняти північнокорейське підкріплення, намагалися з’ясувати, чи перебуває зупинена вантажівка на їхньому балансі та чому відсутній водій. необхідні документи», – повідомила «Українська правда».

Водночас президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що отримав дані щодо продовження штурму позицій у Курському районі РФ і що все йде за планом.

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Після саміту БРІКС у Росії Преторія наполягла на дотриманні «політики нейтралітету» ПАР

Південно-Африканська Республіка спробувала оголосити свій нейтралітет у війні проти України під керівництвом Росії, навіть після того, як її президент підтримав російського лідера Владіміра Путіна на саміті країн БРІКС у Казані минулого тижня.

«Оголошуючи президента Путіна і народ Росії «цінними друзями та союзниками», президент Рамафоса не називав ворогом жодну конкретну країну чи групу країн», – заявив офіс президента Південної Африки Сиріла Рамафоси в неділю для уточнення коментарів, які він зробив під час саміту на початку тижня, наполягаючи на тому, що не надає перевагу ані Росії, ані Україні.

З часів апартеїду Кремль підтримував визвольну боротьбу країни Африканського національного конгресу, подібно до того, як московські розвідувальні спецслужби покладалися на таємну підтримку афроамериканців у США під час розпалу холодної війни та апартеїду в 1980-х роках.

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«Саме завдяки політиці неприєднання Південна Африка змогла конструктивно співпрацювати як з Росією, так і з Україною», – йдеться в заяві.

У понеділок міністр закордонних справ ПАР Рональд Ламола прийматиме українського колегу Андрія Сибігу. Їхні переговори стосуватимуться скасування віз для офіційних осіб ПАР, які відвідують Україну.

«Це дозволить офіційним особам Південної Африки їздити в Україну на зустрічі щодо формули миру без візових матеріально-технічних перешкод», — заявили в МЗС Преторії.

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Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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