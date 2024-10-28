У дописі підрозділу української армії «Привид Хортиці» зазначається, що російські війська стріляють по автомобілях цивільного населення. На кадрах, записаних дроном, видно, як людина бігає навколо автомобіля. У відео є підпис про те, що автомобіль потрапив під «ворожий вогонь». На другому ролику видно, як двоє військовослужбовців ЗСУ в супроводі одного з пасажирів автомобіля тягнуть з місця події пораненого.

«Під час нападу в автомобілі перебувало двоє громадян, один з яких отримав поранення», – йдеться в повідомленні генпрокуратури.

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Далі на відео видно, як військовослужбовці ЗСУ відтягують потерпілого від лінії вогню та надають пораненому першу медичну допомогу.

За даними генпрокуратури, російські війська застрелили двох жінок у місті, а в районах, захоплених росіянами, «знайшли тіла загиблих цивільних». За словами військових блогерів, російська армія «тижнями наближалася до східного шахтарського міста Селидове і зараз перебуває на його околицях».

За даними AFP, Москву раніше звинувачували в навмисній страті мирних жителів у частинах України, які вона захопила та контролювала після вторгнення в лютому 2022 року, виділивши подію в квітні 2022 року, коли «тіла десятків мирних жителів, деякі зі зв’язаними руками, були знайдені в передмісті Бучі після місячної окупації російськими військами».

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ГУР опублікувало відео, де показали, як північнокорейські війська перекидаються в Курську область на цивільній вантажівці

У неділю у Facebook з’явилося відео Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони, яке нібито демонструє, як Кремль перевозить північнокорейське військове підкріплення на передову на «КамАЗах» із цивільними номерами.

ГУР повідомляло, що 27 жовтня, місцева поліція зупинила на трасі Курськ-Воронеж російську вантажівку з цивільними номерами, завантажену північнокорейськими солдатами, без необхідної документації про те, що «вміст» автомобіля призначений для бойових дій.