Сьогодні 28 жовтня 2024 року пішов із життя засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством.

З молитвою на вустах ми проводжаємо його, адже він не розділяв людей, а об’єднував та вірив, що на все є воля Бога.

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Надійною опорою, вірною підтримкою та найвищою цінністю для Аднана Ківана була його сім'я.

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Щирі співчуття його дружині, дітям та онукам.

Його добрі справи будуть жити вічно.