Сьогодні 28 жовтня 2024 року пішов із життя засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством.

З молитвою на вустах ми проводжаємо його, адже він не розділяв людей, а об’єднував та вірив, що на все є воля Бога. 

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Надійною опорою, вірною підтримкою та найвищою цінністю для Аднана Ківана була його сім'я.

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Щирі співчуття його дружині, дітям та онукам.

Його добрі справи будуть жити вічно.

 

Kadorr Group
Kadorr Group

Kadorr Group – українська інвестиційно-девелоперська компанія. Її інтереси - сектори нерухомості, будівництва і готельний бізнес. Група, заснована Аднаном Ківаном, брала участь у різноманітних резонансних проєктах, зокрема, у житлових і комерційний забудовах.

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