Служба безпеки України повідомила про затримання агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який шпигував за локаціями ЗСУ на Покровському напрямку.

СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за ЗСУ на Покровському напрямку

Завданням агента було виявлення локацій українських піхотинців та артилерії, які тримають оборону під райцентром.

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Для пошуку координат зловмисник об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям.

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Фото: Служба безпеки України

Отримані дані він надавав російському куратору – кадровому співробітнику ворожої спецслужби, особу якого встановила контррозвідка Служби безпеки.

Росіяни використовували інформацію для планування нових атак на Покровськ вз використанням керованих авіабомб та FPV-дронів.

Більше по темі СБУ затримала інформатора РФ, який коригував удари по Дніпропетровщині Ним виявився 30-річний місцевий безробітний, якого помітили росіяни через його прокремлівські коментарі у месенджерах.

Фото: Служба безпеки України

Контррозвідники викрили агента на початковому етапі його розвідактивності.

Яке покарання загрожує на агента ФСБ, який шпигував за ЗСУ на Покровському напрямку

Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох паліїв, які виконували завдання РФ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали у Київській, Вінницькій та Сумській областях.

На Київщині затримали двох мешканців Фастова віком 25 та 29 років, які підпалили місцеве відділення Укрпошти та об’єкти Укрзалізниці.

️На Вінниччині «по гарячих слідах» викрили пару, яка спалила дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці.

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Фігурантами є двоє рецидивістів з міста Гнівань: 28-річна жінка, яка мала судимість за підробку документів, а її 29-річний знайомий, що раніше відбував покарання за крадіжку.

️ У Сумах затримали 27-річного місцевого мешканця, який підпалив дві релейні шафи залізничного сполучення та готував наступні диверсії в обласному центрі.