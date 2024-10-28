Україна може розглянути мирні ініціативи Китаю, Бразилії та інших країн для інтеграції їх у формулу миру, повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню Corriere Della Sera.

Чи розгляне Україна мирні плани Китаю та Бразилії

"На початку листопада ми завершимо нашу формулу миру, і Зеленський сказав, що тоді він буде готовий вислухати інші ініціативи, такі як ініціативи Китаю, Бразилії, Південної Африки тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку", − пояснив Єрмак.

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Він додав, що Україна проведе мирну конференцію, коли відчуватиме силу та матиме підтримку Глобального півдня.

"Ми не можемо будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів цієї війни. Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо себе сильними, а також матимемо підтримку Глобального півдня для переговорів з Росією", − зауважив Єрмак.

Китай і Бразилія ініціювали створення платформи "Друзі миру"

Китай, Бразилія та деякі країни Глобального Півдня створять платформу "Друзі миру" для мирного врегулювання так званої "української кризи".

За словами китайського топдипломата, нова платформа створюється заради миру і повинна вітатися міжнародною спільнотою.

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"Друзі миру" стане майданчиком для об’єктивних і раціональних голосів та відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи".