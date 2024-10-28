Власників зброї, які здали її для використання російською армією на війні в Україні, звільнять від відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері обігу зброї, пише російське медіа Медиазона, посилаючись на інформацію Росгвардії.

Так, у відомстві повідомили, що людей не будуть карати за «окремі» правопорушення, зокрема, за несвоєчасну реєстрацію зброї. Ця стаття російського КоАП передбачає для фізичних осіб покарання у вигляді попередження та штрафу до трьох тисяч рублів. Повний перелік правопорушень, від відповідальності за які звільнятимуть людей, Росгвардія, втім, поки що не навела.

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Відомо, що Росгвардія запустила сервіс для охочих здати зброю на фронт. У спеціальному додатку росіяни можуть залишити свої особисті дані та за бажанням — інформацію про саму зброю.

Видання нагадує, що в серпні цього року Владімір Путін підписав закон, який дозволяє передавати Росгвардії та Міноборони конфісковану зброю, щоб російські війська використовували її на війні в Україні.

Тоді автор документа, депутат Держдуми Олександр Хінштейн писав, що армії, зокрема, потрібні рушниці, які «ефективно показують себе в боротьбі з безпілотниками».

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Хінштейн також повідомляв про те, що після передачі зброї силовикам її власників можуть звільняти від відповідальності за деякі «малозначні» правопорушення, якщо такими їх визнає посадова особа.

КНДР продала Росії зброї на понад п'ять млрд доларів - подробиці

Дослідження корейської філії німецького Фонду Фрідріха Науманна за свободу, оприлюднене 28 жовтня, показало, КНДР могла відправити до Росії зброї на понад п’ять мільярдів доларів.

Дослідження демонструє на цифрах, як Росія та Північна Корея стають дедалі ближчими партнерами з початку війни в Україні. Так, у першому півріччі 2024 року обсяг двосторонньої торгівлі зріс до 52,9 млн доларів, тоді як за весь 2023 рік це було близько 34,4 млн доларів. Таке зростання свідчить про те, що річні обсяги торгівлі між двома країнами можуть повернутися до рівня, що був до посилення санкцій у 2017 році.

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Поглиблення відносин відображається і в помітному збільшенні дипломатичних візитів між двома державами. Із липня 2023 року між двома країнами відбувалося в середньому дві зустрічі на високому рівні на місяць. Таких зустрічей цього року вже 24.