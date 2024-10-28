Як пише Укрінформ, посилаючись на результати дослідження, «вартість поставок зброї на сьогодні становить до 5,5 мільярдів доларів США».

Аналітики пишуть про те, що «навіть за найскромнішими оцінками вартість поставок перевищує 1,7 мільярда доларів». У будь-якому випадку КНДР може значно збільшити свої доходи за рахунок співпраці з Росією. Південна Корея оцінює загальний обсяг економіки свого північного сусіда лише у 23,7 мільярда доларів.

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Зазначається, що доходи Північної Кореї можуть зрости ще на сотні мільйонів доларів, якщо повідомлення про направлення північнокорейських військ в Україну підтвердяться.

КНДР вже відправляла свої війська за кордон - що відомо

З огляду на попередні випадки відправлення північнокорейських військ до Сирії чи Анголи та оцінку наявної інформації, дослідники вважають правдоподібним залучення північнокорейських солдатів до війни РФ проти України.

«Однак щоб не ставити під загрозу стабільність північнокорейського режиму та враховуючи ризик втечі північнокорейських солдатів і обмежені ресурси, відправлення понад 20 тисяч солдатів виглядає малоймовірним», - йдеться у дослідженні.

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Автори визнають, що невідомо, наскільки війська КНДР будуть залучені до бойових дій.

Росія та Північна Корея зближуються вже кілька років - що варто знати

Дослідження демонструє на цифрах, як Росія та Північна Корея стають дедалі ближчими партнерами з початку війни в Україні. Так, у першому півріччі 2024 року обсяг двосторонньої торгівлі зріс до 52,9 млн доларів, тоді як за весь 2023 рік це було близько 34,4 млн доларів. Таке зростання свідчить про те, що річні обсяги торгівлі між двома країнами можуть повернутися до рівня, що був до посилення санкцій у 2017 році.

Поглиблення відносин відображається і в помітному збільшенні дипломатичних візитів між двома державами. Із липня 2023 року між двома країнами відбувалося в середньому дві зустрічі на високому рівні на місяць. Таких зустрічей цього року вже 24.

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«Росія звертається до Північної Кореї насамперед через її величезні потреби у боєприпасах. Але є й інша причина: Росія використовує свої відносини з Північною Кореєю — і потенційну передачу військових технологій — як засіб послабити єдність західних альянсів, особливо у Східній Азії. Таким чином Росія хоче чинити тиск на такі країни, як Південна Корея та Японія, щоб вони переглянули свою підтримку України», - йдеться в аналізі.

Однак така стратегія має свої межі: Путін може отримати від Пхеньяна лише застарілу та ненадійну військову техніку. Крім того, Північна Корея залишається непередбачуваним партнером з огляду на її традицію змінювати альянси. Існує також ризик того, що Росія може погіршити свої відносини з Китаєм, посиливши владу дедалі агресивнішої Північної Кореї, зазначається у дослідженні. Посилення зв’язків Москви з такою державою-вигнанцем, як Північна Корея, зокрема через передачу чутливих технологій, може ще більше зашкодити репутації Росії на міжнародній арені.

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«Незважаючи на ці виклики, ЄС та його партнери повинні вжити заходів для пом’якшення ризиків і негативних наслідків цієї зростаючої співпраці. Аналіз Фонду рекомендує підтримувати країни-однодумці в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Південну Корею та Японію, шляхом посилення безпеки та економічного партнерства, щоб захистити їх від здирницької тактики Росії», - йдеться у документі.

В ньому також міститься порада Євросоюзу удосконалити свою стратегію санкцій, щоб краще контролювати та більш конкретно запобігати фінансовим потокам до Росії, особливо тим, які фінансують військову діяльність і угоди щодо зброї з Північною Кореєю. ЄС також має посилити свої дипломатичні зусилля з країнами Глобального Півдня та підкреслити згубний вплив російсько-північнокорейського партнерства.