Росіяни перевозять на фронт північнокорейських військових у вантажівках з цивільними номерами, розповідає російський офіцер колезі у новій підслуханій розмові, що її опублікувало Головне управління розвідки (ГУР) у неділю, 27 жовтня.

У підслуханій телефонній розмові офіцери штабу 810-ї окремої бригади морської піхоти російських сил намагаються з'ясувати між собою, кому належить вантажівка з цивільними номерами, в якій перевозили північнокорейських військових, та чому у водія відсутнє бойове розпорядження.

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Номерний знак вантажівки з номером 497, "є цивільним номером," говорить перший з офіцерів. Оскільки у транспортного засобу "немає бойового розпорядження", військова поліція "засумнівалася."

"КамАЗ затримала комендатура на трасі "Курськ-Воронеж". КамАЗ номер 497, водій Свєриденко Андрій Валентинович," - розповідає росіянин у розмові та додає, що "бойового розпорядження немає, нічого немає, там зреагувала військова поліція."

Більше по темі Рютте підтвердив, що північнокорейські військові вже на Курщині За інформацією генерального секретаря НАТО Марка Рютте можна напевно стверджувати, що військові КНДР вже задіяні у Курській області РФ.

Згодом "питання вирішили."

"Питання вирішили, він допомагає БМП-шникам (810 ОРМП) перевозити корейців," - розповів російський офіцер.

Вантаж північнокорейських солдатів Свєриденка був призначений для 810-ї окремої бригади морської піхоти, яка намагається зупинити український наступ на східному краю так званого Курського виступу біля села Руська Конопелька.

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Раніше російські війська, які дислокуються в Курській області, нібито обговорювали питання інтеграції північнокорейських підрозділів у місцеві частини, при цьому мовний бар’єр був однією з головних проблем, згідно з новим перехопленим дзвінком, опублікованим українською військовою розвідкою (ГУР) у п’ятницю.

Як пояснював тоді російський солдат: "Вони вже тут, вчаться з перекладачем."

"Брат, блін, я вже також на перекладачі. Давай, вбивай їх всіх, [в мене] 300 поранених, мені потрібно евакуюватися, ми вже перекладаємо цю нісенітницю," - сказав росіянин своєму товаришу.

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Крім того, солдат зазначив, що Кремль планував призначити одного перекладача та трьох російських військовослужбовців на кожні 30 північнокорейських солдатів. Однак учасники розмови сумнівалися у тому, що можна буде забезпечити новоприбулих військ з Північної Кореї російськими командирами.

Північнокорейські військові в Україні - що варто знати

Північна Корея стала учасником російсько-української війни, надаючи Росії персонал разом зі зброєю та обладнанням, оскільки та зіткнулася з важкими втратами, повідомляли джерела Kyiv Post у ГУР.

Український проєкт "Хочу жити", який створило ГУР, вже закликав солдатів Північної Кореї, відправлених воювати проти України, здаватися і уникати участі в бойових операціях.

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"Ми звертаємося до солдатів Корейської народної армії, які були відправлені підтримувати режим Путіна. Не гиньте безглуздо на чужій землі. Не повторюйте долю сотень тисяч російських солдатів, які ніколи не повернуться додому. Здайтеся! Україна надасть вам притулок, їжу та тепло", — йдеться у зверненні проекту в середу.

Голова ГУР Кирило Буданов сказав The Economist у вівторок, 22 жовтня, що Росія досягла угоди з Північною Кореєю, відповідно до якої Пхеньян відправить свої війська, зокрема, 500 офіцерів і трьох генералів для підтримки російських військ.

В обмін на це Росія надасть Північній Кореї фінансову допомогу та сучасні технології, щоб допомогти країні розвивати свою ядерну програму та розширити свій ядерний арсенал.

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Україна та Південна Корея обидві стверджували в середині жовтня, що Пхеньян відправив війська для допомоги вторгненню Москви в Україну, ймовірно, внаслідок угоди про взаємну оборону, підписаної в червні.

Перехоплені розмови російських військових на Kyiv Post

Kyiv Post раніше публікував перехоплені розмови, які допомагають краще розуміти настрої в Росії та моральний стан російських солдатів, їхніх родин та звичайних громадян.

Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:

"Де ми знайдемо трьох старших для 30 солдатів?" - реакція росіян на прибуття північнокорейців

«Ми прикопаємо їх прямо там» - росіянин про тактику Москви не платити за загиблих солдатів

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Просто продірявили: солдат РФ говорить з батьком про розстріл одного з командирів

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