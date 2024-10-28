Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до постачання напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M.

Це напівавтоматична рушниця-дробовик із газопоршневим механізмом та знімним магазином, повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).

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Що відомо про дробовик Safari HG-105M

Він виготовлений за технологією булпап, тобто компонування зброї, коли зменшується її загальна довжина без зменшення довжини ствола.

За даними Міноборони, застосування цієї технології зміщає центр ваги до центру зброї, що своєю чергою зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання.

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Зброя розрахована на використання патронів 12 калібру з магазинами на 5 або 10 набоїв. Вага рушниці становить трохи більш як 4 кг.

Міноборони допустило до експлуатації український багі "Варан"

Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до постачання багі “Варан”.

Цей український транспортний засіб підвищеної прохідності призначений для надскладних умов експлуатації.

Багі "Варан" призначений для переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо. Транспортний засіб спроєктували й виготовили на українському підприємстві. Його основа – це силовий каркас для надскладних умов експлуатації.

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16 жовтня Міністерство оборони України кодифікувало мультифункціональний дрон вітчизняного виробництва “Чаклун”.