7 листопада відбудеться 10-й Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ) 2024 на тему «Сила виклику. Що формуватиме майбутнє України та світу?».

Вже втретє форум відбудеться в Києві в умовах воєнного стану. Його учасники обговорять теми війни в Україні в контексті глобального світу: захист економічних інтересів України у ЄС, можливості та виклики для людського капіталу, майбутнє енергетичної системи, український Defence Tech на світовому ринку технологій, відносини бізнесу з владою задля відновлення України.

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Цьогоріч Форум проходитиме на тлі президентських виборів у США, запланованих на 5 листопада. Результати виборів стануть однією з ключових тем для обговорення серед спікерів та учасників.

«Важливо, щоб бізнес, держава та суспільство працювали разом над створенням ефективних механізмів співпраці. Особливо зараз, коли до повномасштабного вторгнення в Україні додається ще й глобальна нестабільність. Ми перебуваємо на межі великих змін, і перед нами стоїть питання: як ми їх використаємо? Чи стануть ці виклики нездоланною перешкодою чи, навпаки, стимулом для пошуку нових рішень і руху вперед?» — зазначає Юрій Пивоваров, СЕО Київського міжнародного економічного форуму.

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Організатори очікують на понад 100 спікерів, які візьмуть участь у 16 панельних дискусіях. 

Серед них:Представники міжнародної спільноти 

  • В’ячеслав Домбровскіс, Міністр економіки та енергетики Латвії (2014), Міністр освіти та науки Латвії (2013-2014)
  • Катаріна Матернова, Посол Європейського Союзу в Україні
  • Майкл Макфол, професор політичних наук при Стенфордському університеті (онлайн)
  • Джон Дентон, генеральний секретар Міжнародної торгової палати (ICC)
  • Кріспін Еллісон, старший партнер компанії Marsh McLennan
  • Константінос Накіс, партнер і президент Chicago Atlantic Trident
  • Ден Райс, Президент Aмерікан Юніверсіті Київ, колишній офіцер армії США

Лідери бізнес-спільноти

  • Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна
  • Василь Хмельницький, Ініціатор форуму, засновник холдингу UFuture
  • Євген Осипов, CEO компанії Kernel
  • Наталія Ємченко, директор зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM
  • Галина Герега, співзасновниця групи компаній «Епіцентр»
  • Тарас Кицмей, співзасновник та член Ради директорів компанії SoftServe
  • Сергій Войцеховський, член ради директорів BGV Group Management

До дискусійних панелей також долучаться учасники з державного сектору — представники Кабінету Міністрів, Офісу Президента України та Верховної Ради.Оновлення програми та анонсування спікерів можна відслідковувати на сайті.

Цьогоріч КМЕФ у партнерстві з Gen.Ukrainian спрямовує частину коштів від продажу квитків на психологічну реабілітацію дітей, які постраждали внаслідок війни. Кошти будуть використані для організації таборів Gen.Camp, де діти отримають професійну допомогу від кваліфікованих психологів і психотерапевтів. Окрім цього, охочі можуть зробити додаткові пожертви за посиланням.

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Київський міжнародний економічний форум — один з найбільших у Східній Європі міжнародних форумів, який об'єднує представників бізнесу, влади та суспільства для обговорення ключових економічних питань та глобальних трендів.Низка ідей, які обговорювалися на КМЕФ, згодом були втілені в життя, зокрема, на законодавчому рівні: індустріальні парки, експортно-кредитне агентство, енергосервісні контракти, мораторій на експорт лісу-кругляку, зниження ЄСВ. Ці інструменти дозволили залучити мільярди доларів інвестицій та збільшили ВВП України.

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Візуальні матеріали

Реєстрація учасників на Київський міжнародний економічний форум за посиланням.

Титульні партнери: UFuture, Mastercard, Нова Пошта, AEQUO

Партнери: Biopharma, ІНТЕРПАЙП, ПУМБ, МХП, Епіцентр, ПриватБанк, ДТЕК, Lamel, Ajax, Biosphere Corporation, Sense Bank, Kernel, Vodafone, OKKO, Метінвест

Програмні партнери: ACC (Американська торговельна палата в Україні), Центр соціальних змін і поведінкової економіки, GLOBSEC

Бізнес-експерт: Forbes Ukraine

Титульні медіапартнери: Starlight Media, 1+1 media

Медіапартнери: New Voice, LIGA.net, РБК-Україна, Delo.ua, Інтерфакс-Україна, The Kyiv Independent, TAVR Media, Mind.ua, Kyiv Post

Залишити заявку на акредитацію ЗМІ: форма для акредитації.

Контактна особа з питань реєстрації учасників: 

Олександра Барабаш

Тел.:+380 50 880 0010

Email: [email protected]

Контактна особа з питань акредитації ЗМІ:

Богдана Мишковська

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Тел.: +380 63 597 4806

Email: [email protected]

Київський міжнародний економічний форум
Київський міжнародний економічний форум
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