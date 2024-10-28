7 листопада відбудеться 10-й Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ) 2024 на тему «Сила виклику. Що формуватиме майбутнє України та світу?».

Вже втретє форум відбудеться в Києві в умовах воєнного стану. Його учасники обговорять теми війни в Україні в контексті глобального світу: захист економічних інтересів України у ЄС, можливості та виклики для людського капіталу, майбутнє енергетичної системи, український Defence Tech на світовому ринку технологій, відносини бізнесу з владою задля відновлення України.

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Цьогоріч Форум проходитиме на тлі президентських виборів у США, запланованих на 5 листопада. Результати виборів стануть однією з ключових тем для обговорення серед спікерів та учасників.

«Важливо, щоб бізнес, держава та суспільство працювали разом над створенням ефективних механізмів співпраці. Особливо зараз, коли до повномасштабного вторгнення в Україні додається ще й глобальна нестабільність. Ми перебуваємо на межі великих змін, і перед нами стоїть питання: як ми їх використаємо? Чи стануть ці виклики нездоланною перешкодою чи, навпаки, стимулом для пошуку нових рішень і руху вперед?» — зазначає Юрій Пивоваров, СЕО Київського міжнародного економічного форуму.

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Організатори очікують на понад 100 спікерів, які візьмуть участь у 16 панельних дискусіях.

Серед них:Представники міжнародної спільноти

В’ячеслав Домбровскіс , Міністр економіки та енергетики Латвії (2014), Міністр освіти та науки Латвії (2013-2014)

, Міністр економіки та енергетики Латвії (2014), Міністр освіти та науки Латвії (2013-2014) Катаріна Матернова, Посол Європейського Союзу в Україні

Посол Європейського Союзу в Україні Майкл Макфол , професор політичних наук при Стенфордському університеті (онлайн)

, професор політичних наук при Стенфордському університеті (онлайн) Джон Дентон , генеральний секретар Міжнародної торгової палати (ICC)

, генеральний секретар Міжнародної торгової палати (ICC) Кріспін Еллісон , старший партнер компанії Marsh McLennan

, старший партнер компанії Marsh McLennan Константінос Накіс , партнер і президент Chicago Atlantic Trident

, партнер і президент Chicago Atlantic Trident Ден Райс, Президент Aмерікан Юніверсіті Київ, колишній офіцер армії США

Лідери бізнес-спільноти

Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна

генеральна директорка Vodafone Україна Василь Хмельницький, Ініціатор форуму, засновник холдингу UFuture

Ініціатор форуму, засновник холдингу UFuture Євген Осипов , CEO компанії Kernel

, CEO компанії Kernel Наталія Ємченко , директор зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM

, директор зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM Галина Герега , співзасновниця групи компаній «Епіцентр»

, співзасновниця групи компаній «Епіцентр» Тарас Кицмей, співзасновник та член Ради директорів компанії SoftServe

співзасновник та член Ради директорів компанії SoftServe Сергій Войцеховський, член ради директорів BGV Group Management

До дискусійних панелей також долучаться учасники з державного сектору — представники Кабінету Міністрів, Офісу Президента України та Верховної Ради.Оновлення програми та анонсування спікерів можна відслідковувати на сайті.

Цьогоріч КМЕФ у партнерстві з Gen.Ukrainian спрямовує частину коштів від продажу квитків на психологічну реабілітацію дітей, які постраждали внаслідок війни. Кошти будуть використані для організації таборів Gen.Camp, де діти отримають професійну допомогу від кваліфікованих психологів і психотерапевтів. Окрім цього, охочі можуть зробити додаткові пожертви за посиланням.

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Київський міжнародний економічний форум — один з найбільших у Східній Європі міжнародних форумів, який об'єднує представників бізнесу, влади та суспільства для обговорення ключових економічних питань та глобальних трендів.Низка ідей, які обговорювалися на КМЕФ, згодом були втілені в життя, зокрема, на законодавчому рівні: індустріальні парки, експортно-кредитне агентство, енергосервісні контракти, мораторій на експорт лісу-кругляку, зниження ЄСВ. Ці інструменти дозволили залучити мільярди доларів інвестицій та збільшили ВВП України.

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Візуальні матеріали

Реєстрація учасників на Київський міжнародний економічний форум за посиланням.

Титульні партнери: UFuture, Mastercard, Нова Пошта, AEQUO

Партнери: Biopharma, ІНТЕРПАЙП, ПУМБ, МХП, Епіцентр, ПриватБанк, ДТЕК, Lamel, Ajax, Biosphere Corporation, Sense Bank, Kernel, Vodafone, OKKO, Метінвест

Програмні партнери: ACC (Американська торговельна палата в Україні), Центр соціальних змін і поведінкової економіки, GLOBSEC

Бізнес-експерт: Forbes Ukraine

Титульні медіапартнери: Starlight Media, 1+1 media

Медіапартнери: New Voice, LIGA.net, РБК-Україна, Delo.ua, Інтерфакс-Україна, The Kyiv Independent, TAVR Media, Mind.ua, Kyiv Post

Залишити заявку на акредитацію ЗМІ: форма для акредитації.

Контактна особа з питань реєстрації учасників:

Олександра Барабаш

Тел.:+380 50 880 0010

Email: [email protected]

Контактна особа з питань акредитації ЗМІ:

Богдана Мишковська

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Тел.: +380 63 597 4806

Email: [email protected]