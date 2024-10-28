Служба безпеки України та Національна поліція знешкодили 6 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

СБУ та Нацполіція ліквідували 6 схем для ухилянтів − подробиці

За гроші організатори оборудок допомагали військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених медичних документів або ж втекти за кордон.

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Вартість "послуг" становила від 2 до 10 тис. доларів, залежно від терміновості виїзду та різновиду "схеми".

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На Львівщині СБУ затримала завідувачку відділення обласної психіатричної лікарні, яка продавала ухилянтам меддовідки про непридатність до служби. Її затримали під час передачі нової суми хабаря. У її спільника, представника ЛКК, лікаря-психіатра, виявили російський паспорт та бойову гранату Ф-1.

Фото: Служба безпеки України

У Львові викрили й очільницю відділення місцевої лікарні та затримали заступника керівника одного з військових медцентрів, які підробляли діагнози військовозобов’язаним.

Затримано й посадовця однієї з військових частин регіону, який за гроші обіцяв чоловікам бронювання через особисті зв’язки в ТЦК.

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Фото: Служба безпеки України

На Черкащині підозру отримав черговий член ВЛК – лікар-психіатр однієї з місцевих лікарень, який брав хабарі за фіктивну постановку потенційних призовників на психоблік для уникнення мобілізації.

А на Закарпатті затримали інспектора прикордонного загону, який продавав ухилянтам маршрути втечі до сусідньої країни поза пунктами пропуску.

Фото: Служба безпеки України

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Яке покарання загрожує організаторам схем для ухилянтів

Затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Україні викрили 19 осіб, які намагалися зірвати мобілізацію

Служба безпеки України і Національна поліція викрили 19 адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України.

Фігуранти знімали провокативні прямі ефіри й поширювали фейкові повідомлення про українських військових.

Зокрема представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.