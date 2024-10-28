До кінця 2024 року Мінфін України очікує залучити ще понад 15 млрд доларів США зовнішнього фінансування, повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зовнішнє фінансування для України − подробиці

"Партнери запевнили, що спрямують підтримку у повному обсязі", − запевнила пресслужба.

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Міністри фінансів ЄС відзначили результативність України у виконанні Плану для Ukraine Facility, оскільки підтвердили надання 12,5 млрд євро бюджетної підтримки у наступному році.

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МВФ своєю чергою збільшив план фінансування для України на 2025 рік з 1,8 млрд до 2,7 млрд доларів США.

У Вашингтоні міністр фінансів України Сергій Марченко та міністерка фінансів США Джанет Єллен, а канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз оголосила пропозицію щодо залучення £2,26 млрд (3 млрд доларів США) для втілення механізму.

Україні надійшов транш від МВФ на близько $1,1 млрд

До бюджету України надійшов близько 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду.

Український уряд спрямує кошти на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

Цей транш, за словами Прем'єра, Україна отримала завдяки вдалому п'ятому перегляду програми EFF на 15,6 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд погодився на новий графік, який містить чотири транші на загальну суму близько 2,612 млрд доларів для України.