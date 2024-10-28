Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру екскерівнику державного підприємства у розтраті майна компанії, вчиненій в умовах воєнного стану, повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України.

Ексдиректора підприємства держрезерву підозрюють у розтраті − подробиці

Підприємство входить в систему державного резерву України та має найбільші промислові холодильні склади.

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За даними БЕБ, підозрюваний, організував схему, за якої кошти з рахунків ДП систематично перераховувалися фіктивним підприємствам за нібито надання послуг. Посадовець завдав державному підприємству збитків на понад 13 млн гривень.

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Досудове розслідування здійснюють за 9 різними епізодами.

Яке покарання загрожує ексдиректору підприємства держрезерву

Екскерівнику повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

"Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", − додало БЕБ.

В Україні викрили мережу підпільних брокерів платіжної системи Webmoney

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили 12 брокерів забороненої в Україні платіжної системи Webmoney.

Учасники схеми нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з Росії, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.

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У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.