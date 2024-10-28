Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що виступає за перегляд заборони, яка наразі перешкоджає реекспорту швейцарської зброї з іншої країни в Україну, повідомляє Reuters.

Заборона на реекспорт зброї в Україну − подробиці

"Я вважаю, що нам потрібно зробити крок вперед для нашої [оборонної – ред.] галузі. Стає складно, тому що такі країни, як Нідерланди, вирішили не купувати у Швейцарії, оскільки реекспорт не безперешкодний, і я це розумію", − наголосила Амгерд.

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Вона додала, що проблеми з оборонпромом означають, що в країні є проблеми з безпекою.

"Якщо у нас є проблеми з нашою оборонною промисловістю, це означає, що у нас також є проблеми з безпекою, оскільки важливо мати технології та ноу-хау", − пояснила президентка.

Вона наголосила, що Швейцарія ніколи не постачатиме зброю безпосередньо в країну, яка перебуває в стані війни. Однак попри тривалий нейтралітет, Швейцарія є 14-м за величиною у світі постачальником зброї у 2022 році.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Швейцарію приєднатися до механізму, який запровадять країни G7 щодо використання заморожених російських активів.

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