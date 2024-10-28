Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що виступає за перегляд заборони, яка наразі перешкоджає реекспорту швейцарської зброї з іншої країни в Україну, повідомляє Reuters.

Заборона на реекспорт зброї в Україну − подробиці

"Я вважаю, що нам потрібно зробити крок вперед для нашої [оборонної – ред.] галузі. Стає складно, тому що такі країни, як Нідерланди, вирішили не купувати у Швейцарії, оскільки реекспорт не безперешкодний, і я це розумію", − наголосила Амгерд.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Вона додала, що проблеми з оборонпромом означають, що в країні є проблеми з безпекою.

"Якщо у нас є проблеми з нашою оборонною промисловістю, це означає, що у нас також є проблеми з безпекою, оскільки важливо мати технології та ноу-хау", − пояснила президентка.

Вона наголосила, що Швейцарія ніколи не постачатиме зброю безпосередньо в країну, яка перебуває в стані війни. Однак попри тривалий нейтралітет, Швейцарія є 14-м за величиною у світі постачальником зброї у 2022 році.

Більше по темі Південна Корея відреагує на появу військових КНДР в Україні Президент Польщі Анджей Дуда та президент Південної Кореї Юн Сук Йоль запевнили у подальшій підтримці України.

Раніше парламент країни вже рекомендував пом’якшити правила щодо реекспорту зброї, але минулого року уряд відмовився змінювати політику.

Швейцарію закликали підтримати механізм використання заморожених активів РФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Швейцарію приєднатися до механізму, який запровадять країни G7 щодо використання заморожених російських активів.

Advertisement

Шмигаль наголосив, що необхідно продовжити санкційний тиск на Росію, адже санкції є дієвим інструментом, та подякував Федеральній раді Швейцарії за ухвалення нових санкцій проти РФ.

Федеральна рада Швейцарії ухвалила решту обмежень 14-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.