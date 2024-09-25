Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили 12 брокерів забороненої в Україні платіжної системи Webmoney, через яку фінансувалася російська агентурна мережа, повідомляє СБУ.

СБУ та БЕБ викрили брокерів забороненої платіжної системи

Учасники схеми нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з Росії, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.

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У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

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З кожної транзакції фігуранти мали свій відсоток.

Для пошуку потенційних клієнтів вони використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.

Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях були вилучені комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.

Більше по темі СБУ схопила колаборанта, який допомагав росіянам катувати українських патріотів Росіяни призначили його до центральної в'язниці, яка діяла у складі "управління служби виконання покарань по Херсонській області Росії".

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

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Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

СБУ схопила зрадника, якому ФСБ обіцяла 1 млн рублів за координати розташування позицій ЗСУ

Раніше Служба безпеки України повідомляла про затримання агента Федеральної служби безпеки Росії на Донеччині, який допомагав ворогові готувати повітряні удари по місцях дислокації ЗСУ на Покровському напрямку.

Російська спецслужба пообіцяла йому 1 млн рублів, але цієї суми він так і не отримав, оскільки обіцянку винагороди ФСБ використовує лише як мотивацію для вербування.

Отримана інформація була потрібна Росії для вербування нових агентів з метою збору розвідданих про сили оборони, що діють на Покровському напрямку.