Росія поширює фейки та "підтверджувальне відео" з дрона про навмисне вбивство українськими військовими жителів прикордонних населених пунктів Донецької області, повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО. 

Фейк від Росії про вбивства ЗСУ цивільних − подробиці

Відео не дає можливості ідентифікувати людей, які опинилися в епіцентрі бойових дій, та причини, чому вони перебувають там.

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Раніше російська пропаганда використовувала населення прифронтових територій для спроб дискредитації ЗСУ.

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За даними ЦПД, так Росія намагається створити для росіян образ так званих "рятівників" населення Донеччини та змістити увагу від своїх воєнних злочинів.

Росіяни вбили цивільних у Селидовому − що відомо

Правоохоронці проводять розслідування вбивств росіянами цивільних у Селидовому на Донеччині. 

У відомстві зазначили, що 27 жовтня у кількох Telegram-каналах з'явилася інформація про вбивства окупантами мирних жителів у Селидовому. 

Зеленський допускає проведення другого Саміту миру в Індії
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Президент України Володимир Зеленський вважає можливим проведення другого Саміту миру в Делі, столиці Індії.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ РФ, ймовірно, розстріляли цивільну автівку з автоматичної зброї. 

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