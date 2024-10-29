Після того, як НАТО і західні союзники України цього тижня офіційно підтвердили участь північнокорейських солдатів у війні Росії проти України, президент Володимир Зеленський заявив, що загальна чисельність військ Пхеньяна наближається до 12 000 осіб.

Зеленський попередив, що на території Росії вже перебуває близько 3 000 північнокорейських солдатів, і незабаром очікується прибуття ще 9 000.

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«Ми думаємо, що незабаром їх буде 12 000», — сказав Зеленський на прес-конференції в Ісландії в понеділок, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP).

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Керівник офісу президента Андрій Єрмак додав у соціальних мережах: "Це — ескалація. Одних санкцій недостатньо. Нам потрібна зброя і чіткий план, щоб запобігти розширенню участі Північної Кореї у війні в Європі».

«Ворог розуміє силу, — написав Єрмак. «Наші союзники мають цю силу».

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Єрмак відповів на коментарі Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який після розмови з представниками південнокорейської військової розвідки в понеділок підтвердив присутність піхотинців Пхеньяна в Східній Європі.

Рютте також повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року понад 600 000 російських солдатів були вбиті або поранені. Він підкреслив, що Москва не в змозі підтримувати свою багаторічну «спецоперацію» без іноземної допомоги.

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У понеділок адміністрація президента США Джо Байдена також погодилася з оцінкою в 10 000 північнокорейських військових, які беруть участь у війні, і попередила союзників Пхеньяна в Китаї, що їхня підтримка цього розгортання і незаконного вторгнення Москви в цілому буде «дестабілізуючою» і «дуже небезпечною».

«Ми вважаємо, що [Північна Корея] відправила загалом близько 10 000 солдатів для тренувань на сході Росії, які, ймовірно, посилять російські сили поблизу України протягом наступних кількох тижнів», — заявила на прес-конференції заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

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Речник Державного департаменту Метью Міллер додав, що Пекін повинен бути «стурбований цими дестабілізуючими діями двох своїх сусідів, Росії та Північної Кореї».

Російські бомби зруйнували знаковий хмарочос у Харкові, поранено шістьох цивільних

Губернатор Харківської області повідомив у понеділок, що російські авіаудари влучили в культову будівлю Держпрому в столиці регіону - хмарочос, визнаний ЮНЕСКО, який став символом другого за величиною міста України. Це один з об'єктів попереднього списку пам'яток ЮНЕСКО для розгляду на предмет включення до Списку всесвітньої спадщини, повідомляє AFP.

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«Зафіксовано пряме влучання в будівлю Держпрому», — написав у Telegram губернатор області Олег Синєгубов, опублікувавши фотографії, на яких видно дірку у фасаді, вибиті вікна та розтрощені інтер'єри. Будівля також зазнала незначних пошкоджень під час ракетного обстрілу в січні цього року.

«Це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму, - написав губернатор. «Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин», - додав він.

Як зазначає AFP, модерністська споруда була відкрита в 1928 році і являла собою комплекс державних адміністративних будівель, з'єднаних між собою підвісними мостами. Він вважається одним з перших радянських хмарочосів, попередником знаменитих «Семи сестер» у Москві, сталінських хмарочосів, зведених між 1952 і 1957 роками і на той час найвищих будівель у Європі. (Найвища будівля, в якій досі знаходиться Московський державний університет, має 36 поверхів).

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Внаслідок атаки було поранено щонайменше шість осіб, а також пошкоджено будівлю медичного закладу.