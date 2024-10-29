Після того, як НАТО і західні союзники України цього тижня офіційно підтвердили участь північнокорейських солдатів у війні Росії проти України, президент Володимир Зеленський заявив, що загальна чисельність військ Пхеньяна наближається до 12 000 осіб.
Зеленський попередив, що на території Росії вже перебуває близько 3 000 північнокорейських солдатів, і незабаром очікується прибуття ще 9 000.
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«Ми думаємо, що незабаром їх буде 12 000», — сказав Зеленський на прес-конференції в Ісландії в понеділок, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP).
Керівник офісу президента Андрій Єрмак додав у соціальних мережах: "Це — ескалація. Одних санкцій недостатньо. Нам потрібна зброя і чіткий план, щоб запобігти розширенню участі Північної Кореї у війні в Європі».
«Ворог розуміє силу, — написав Єрмак. «Наші союзники мають цю силу».
Росіяни вночі обстріляли кілька українських міст: є жертви
Єрмак відповів на коментарі Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який після розмови з представниками південнокорейської військової розвідки в понеділок підтвердив присутність піхотинців Пхеньяна в Східній Європі.
Рютте також повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року понад 600 000 російських солдатів були вбиті або поранені. Він підкреслив, що Москва не в змозі підтримувати свою багаторічну «спецоперацію» без іноземної допомоги.
У понеділок адміністрація президента США Джо Байдена також погодилася з оцінкою в 10 000 північнокорейських військових, які беруть участь у війні, і попередила союзників Пхеньяна в Китаї, що їхня підтримка цього розгортання і незаконного вторгнення Москви в цілому буде «дестабілізуючою» і «дуже небезпечною».
«Ми вважаємо, що [Північна Корея] відправила загалом близько 10 000 солдатів для тренувань на сході Росії, які, ймовірно, посилять російські сили поблизу України протягом наступних кількох тижнів», — заявила на прес-конференції заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Речник Державного департаменту Метью Міллер додав, що Пекін повинен бути «стурбований цими дестабілізуючими діями двох своїх сусідів, Росії та Північної Кореї».
Російські бомби зруйнували знаковий хмарочос у Харкові, поранено шістьох цивільних
Губернатор Харківської області повідомив у понеділок, що російські авіаудари влучили в культову будівлю Держпрому в столиці регіону - хмарочос, визнаний ЮНЕСКО, який став символом другого за величиною міста України. Це один з об'єктів попереднього списку пам'яток ЮНЕСКО для розгляду на предмет включення до Списку всесвітньої спадщини, повідомляє AFP.
«Зафіксовано пряме влучання в будівлю Держпрому», — написав у Telegram губернатор області Олег Синєгубов, опублікувавши фотографії, на яких видно дірку у фасаді, вибиті вікна та розтрощені інтер'єри. Будівля також зазнала незначних пошкоджень під час ракетного обстрілу в січні цього року.
«Це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму, - написав губернатор. «Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин», - додав він.
Як зазначає AFP, модерністська споруда була відкрита в 1928 році і являла собою комплекс державних адміністративних будівель, з'єднаних між собою підвісними мостами. Він вважається одним з перших радянських хмарочосів, попередником знаменитих «Семи сестер» у Москві, сталінських хмарочосів, зведених між 1952 і 1957 роками і на той час найвищих будівель у Європі. (Найвища будівля, в якій досі знаходиться Московський державний університет, має 36 поверхів).
Внаслідок атаки було поранено щонайменше шість осіб, а також пошкоджено будівлю медичного закладу.
By the way, the building of Derzhprom, which was hit by the Russians, is protected by UNESCO— Trending News (@Trend_War_Newss) October 28, 2024
Derzhprom is an architectural monument and the first Soviet 13-story skyscraper, a constructivist architectural monument, one of the three Kharkiv skyscrapers, built in 1925-1928.… pic.twitter.com/5viMzFxVRT
Швеція оголосила про виділення 63 млн євро для України в рамках проекту під керівництвом Данії, спрямованого на розвиток вітчизняного виробництва озброєнь, ракет для F-16 тощо.
У понеділок Стокгольм оголосив про виділення 63 мільйонів євро допомоги Києву, зокрема 20 мільйонів євро на закупівлю зброї місцевого виробництва для Збройних сил України (ЗСУ) в рамках очолюваної Данією ініціативи щодо закупівлі зброї в українських виробників.
Решта 43 мільйони євро підуть на низку інших багатосторонніх ініціатив, спрямованих на підтримку України, повідомляє «Українська правда».
Минулого тижня Шведська адміністрація оборонного озброєння (FMV) вирішила провести переговори з Копенгагеном про надання відповідної суми військової допомоги Україні. Кошти підуть на ракети класу «повітря-повітря» для української програми F-16, коаліції, яка займається підготовкою українських морських піхотинців, навчанням розмінуванню та проектами у сфері інформаційних технологій.
Минулого місяця Стокгольм представив новий пакет військової допомоги Києву на суму понад 400 мільйонів євро, який передбачає, зокрема, можливе навчання українських пілотів на шведських винищувачах Gripen, частиною якого є цей останній транш.
Хоча негайних планів щодо постачання Україні таких літаків «Сааб» немає, оскільки Швеція, як найновіший член НАТО, хоче бути впевненою, що вона має достатньо літаків для власних ВПС, вона в жодному разі не відкидає такої можливості.
Фактично, близько половини вересневого пакету на суму близько 440 мільйонів доларів призначено для закупівлі нових «матеріальних комплектів» для винищувачів Gripen, хоча і для старішої версії, ніж новітній, сучасний Gripen JAS-39E, який має більшу дальність польоту і більше корисне навантаження, ніж Gripen JAS-39D, які потенційно можуть запропонувати Україні.