Як наголосив Терехов, загиблих шукали під завалами впродовж кількох годин.

Росіянам вдалося влучити у приватний будинок в Основʼянському районі.

Мер міста Ігор Терехов додав, що о 02:51 по місту вдарили ракетою-гібридом "Грім-Є1".

Внаслідок атаки повністю зруйнований один будинок, частково пошкоджені ще 19 будівель та чотири автомобілі.

У Святошинському районі столиці уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі.

Зеленський заявив, що кількість військ Пхеньяна, які прибули в Росію, становить 12 тисяч - США попередили Китай; Москва підірвала знакову радянську будівлю в Харкові.

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Через падіння уламків безпілотників загорілися три припарковані автомобілі. За попередніми даними, за медичною допомогою звернулися п'ятеро постраждалих, одного госпіталізували.

За словами керівника місцевої ОВА, в Солом'янському районі на території житлової забудови відбулася розгерметизація газогону на фасадній частині дев'яти поверхового житлового будинку. Виникла пожежа у магазині.

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Внаслідок атаки дронів у столиці зафіксували падіння уламків у Солом'янському та Святошинському районах.

У ніч проти 29 жовтня росіяни вдарили по Києву, Харкову та Кривому Рогу, повідомили пресслужба ДСНС, очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Кривому розі пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, поліклініка, школа, адміністративна будівля та газогін.

За словами очільника ОВА Лисака, 10 постраждалих госпіталізували, один перебуває у важкому стані, а решта − в стані середньої тяжкості.

Росіяни з артилерії вдарили по Центральному району Херсона

Увечері 27 жовтня Росія вдарила з артилерії по центральному району Херсона.

Близько 21:30 з'явилися повідомлення про вибухи в місті. Керівник місцевої ОВА згодом зауважив, що під ударом опинилися житлові будинки в Центральному районі.

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Унаслідок атаки загинули дві жінки 74 та 50 років, які дістали поранень, несумісних із життям.