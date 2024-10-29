У ніч проти 29 жовтня росіяни вдарили по Києву, Харкову та Кривому Рогу, повідомили пресслужба ДСНС, очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Дрони налетіли на Київ − подробиці

Внаслідок атаки дронів у столиці зафіксували падіння уламків у Солом'янському та Святошинському районах. 

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За словами керівника місцевої ОВА, в Солом'янському районі на території житлової забудови відбулася розгерметизація газогону на фасадній частині дев'яти поверхового житлового будинку. Виникла пожежа у магазині.

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Через падіння уламків безпілотників загорілися три припарковані автомобілі. За попередніми даними, за медичною допомогою звернулися п'ятеро постраждалих, одного госпіталізували.

Фото: Київська міська військова адміністрація / Телеграм

Хроніка війни в Україні. 29 жовтня: “Це — ескалація”
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У Святошинському районі столиці уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі.

Фото: Київська міська військова адміністрація / Телеграм

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Росія вдарила по житлових будинках у Харкові − що треба знати

Внаслідок атаки повністю зруйнований один будинок, частково пошкоджені ще 19 будівель та чотири автомобілі.

"З-під завалів дістали тіла чотирьох загиблих. Аварійно-рятувальні роботи тривають", − зазначили рятувальники.

Фото: ДСНС України / Телеграм

Мер міста Ігор Терехов додав, що о 02:51 по місту вдарили ракетою-гібридом "Грім-Є1".

Росіянам вдалося влучити у приватний будинок в Основʼянському районі. 

Як наголосив Терехов, загиблих шукали під завалами впродовж кількох годин.

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Росія вдарила ракетами по Кривому рогу

Водночас у Кривому рогу кількість постраждалих унаслідок ракетного удару РФ становить уже 14 осіб.

За словами очільника ОВА Лисака, 10 постраждалих госпіталізували, один перебуває у важкому стані, а решта − в стані середньої тяжкості.

Фото: керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак / Телеграм

Внаслідок російської атаки загинув 39-річний чоловік.

У Кривому розі пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, поліклініка, школа, адміністративна будівля та газогін. 

Росіяни з артилерії вдарили по Центральному району Херсона

Увечері 27 жовтня Росія вдарила з артилерії по центральному району Херсона.

Близько 21:30 з'явилися повідомлення про вибухи в місті. Керівник місцевої ОВА згодом зауважив, що під ударом опинилися житлові будинки в Центральному районі.

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Унаслідок атаки загинули дві жінки 74 та 50 років, які дістали поранень, несумісних із життям.

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