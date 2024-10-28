24 та 25 жовтня в Києві та Гаазі вчетверте відбувся Міжнародний форум сталого розвитку (International Sustainability Forum 2024), повідомила пресслужба Асоціації експертів зі сталого розвитку.

Четвертий Міжнародний форум сталого розвитку − подробиці

На заході зібралися понад 700 учасників, зокрема провідні експерти сталого розвитку, представники виконавчої та законодавчої влади України, бізнес-сектору України та ЄС, ГО та асоціацій.

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Учасниками Форуму були такі державні структури:

Міністерство економіки України;

Національний банк України;

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України;

Асоціація НАБУ;

фінансові інституції та міжнародні організації – IFC, EBRD, GIZ, UNIDO, JICA, UNDP в Україні;

Міжнародний фонд "Відродження";

українські та міжнародні компанії з різних секторів економіки, громадські організації та асоціації, фінансовий сектор та банки.

Фото: пресслужба Асоціації експертів зі сталого розвитку

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24 жовтня в межах першого дня обговорювалися вимоги до України у процесі євроінтеграції, потреби економічного зростання, роль та вплив донорів під час війни та післявоєнного відновлення, залучення фінансування та партнерств, розкриття інформації ESG як шлях до соціальних та економічних змін.

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25 жовтня форум у Гаазі відкрив Посол України в Королівстві Нідерланди Олександр Карасевич.

Другий день форуму присвятили обговоренню співпраці для зміцнення стійкості та післявоєнного відновлення регіону, розбудові інфраструктури, інтеграції принципів циркулярної економіки та ресурсоефективності у стратегію відновлення України.

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Фото: пресслужба Асоціації експертів зі сталого розвитку

"Цьогоріч форум більше зосередився на фінансовому ринку. Це пов'язано із тим, що ми розглядаємо питання євроінтеграції та залучення міжнародних інвестицій. І коли ми говоримо про інвестиції в економіку країни, ми маємо розуміти геополітичний контекст і правила залучення коштів в Україну", − пояснила керівниця Асоціації експертів зі сталого розвитку (ASDE), експертка зі сталого фінансування Аліна Соколенко.

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Фото: пресслужба Асоціації експертів зі сталого розвитку

Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев наголосив на важливості втілення ухваленого Національного плану з енергетики та клімату та забезпечення "зеленого переходу" економіки Україні до 2030 року.

За його словами, план передбачає понад 100 різних політик, втілення яких координує Мінекономіки. Для здійснення знадобиться близько 114 млрд євро.

"Консолідація спільних зусиль, залучення зацікавлених партнерів та міжнародних інвесторів є головними на цьому шляху", − зауважив Соболев.

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Перша заступниця Голови Національного банку України Катерина Рожкова своєю чергою додала, що окрім екологічного компонента у структурі ESG, соціальний аспект, який часто залишається поза увагою, має велике значення.

Йдеться про відповідальну поведінку на загальнонаціональному рівні, зокрема сплати податків чи дотримання законів. Важливим вона назвала й відповідальне споживання як у компаній, так і в громадян.

Асоціація експертів зі сталого розвитку − що відомо

Асоціація експертів зі сталого розвитку – це незалежна громадська організація, створена у квітні 2020 року.

Її метою є формування культури стійкості в суспільстві через адвокацію, навчання, міжнародне співробітництво та якісну взаємодію бізнесу та державного сектору.

Як зазначила асоціація, ASDE – потужний осередок сталості в країнах Європи та Центральної Азії, що формує стійку екосистему партнерства шляхом реалізації проєктів, ініціатив, поширення досвіду та знань.

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"Завдяки спільним цінностям, обміну досвідом та взаємній підтримці спільноти організація реалізує свій потенціал у формуванні зеленої економіки та стійкого громадянського суспільства", – пояснила пресслужба ASDE.

Четвертий Міжнародний форум сталого розвитку – дивитися онлайн

Повне відео з Міжнародного форуму сталого розвитку (International Sustainability Forum 2024) можна переглянути тут: