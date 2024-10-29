Російські військовослужбовці відмовляються наступати на Запорізькому напрямку, повідомляють агенти українського партизанського руху “Атеш” у понеділок, 28 жовтня.

Росіяни бояться штурмувати укріплені позиції ЗСУ - подробиці

Агенти руху «АТЕШ» з 1440-го мотострілецького полку повідомляють, що окремі взводи росіян у Запорізькій області відмовляються наступати, тобто, штурмувати позиції ЗСУ. Відомо, що тих, хто відмовився, затримала військова поліція.

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Як розповідає обізнане з ситуацією джерело Kyiv Post в силових структурах України, “на Запорізькому напрямку міцна та укріплена лінія бойового зіткнення”.

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“Тому наступати там - самогубство для росіян”, - каже співрозмовник Kyiv Post на умовах анонімності та додає, що “там зараз ніхто не наступає, тільки кусають один одного”.

На Запоріжжі російське командування кине в бій строковиків

У зв'язку з цим російське військове командування має намір залучати нові підрозділи на запорізький напрямок, замінюючи тих, що вийшли, строковиками. Це відбувається на тлі запевнень з боку російського військово-політичного керівництва, що солдати строкової служби не братимуть участі у «спеціальній військовій операції». Але, звісно, їхні слова не вселяють довіри.

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Російські військовослужбовці строкової служби, грають неоднозначну роль у війні Росії проти України. Офіційно вони не повинні брати участі у бойових діях, оскільки російське військове керівництво запевняло, що лише контрактники залучаються до так званої "спеціальної військової операції". Однак на практиці це не завжди відповідає дійсності.

Строковиків часто використовують для підсилення підрозділів, які вже беруть участь у бойових діях. Це відбувається, зокрема, через заміну втрат серед контрактників.

Багато російських строковиків висловлюють невдоволення через направлення на фронт, що ставить під сумнів заяви військово-політичного керівництва про їхню неприпустимість у бойових діях. Військовослужбовців, які відмовляються виконувати накази щодо участі у бойових діях, затримує військова поліція.

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Минулого місяця Kyiv Post відвідав СІЗО, де перебувають російські полонені, захоплені під час наступу українських військ у Курській області Росії.

Журналістка Kyiv Post поспілкувалась зокрема і зі строковиками російської армії та полоненими чеченцями, та дізналась про те, які накази віддавало російське командування, що думають полонені про події в Курській області та інше. Окрім цього, російські строковики розповіли про те, як потрапили на фронт, а згодом і в полон.