У великому інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" Другий президент України Леонід Кучма розповів про свій погляд на головні проблеми українського сьогодення. Говорив він і про те, що думає про шанси Володимира Зеленського бути переобраним, чи можливо передбачити результат післявоєнних виборів в Україні, про гіпотетичну другу електоральну революцію в нашій країні, а також про багато чого іншого теж.

Kyiv Post зібрав, найцікавіше, на нашу думку, з цієї його розмови з журналістами.

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Зеленський має шанси залишитися на другий термін

"Коли б вибори не відбулися, передбачити їхній результат сьогодні абсолютно неможливо. Повоєнні вибори взагалі річ непередбачувана. Втома і травма суспільства роблять прогнози щодо результатів виборів невдячною справою", - сказав Кучма.

Він вважає, що якщо шанси Зеленського на переобрання президентом можна оцінити оптимістично, то для переважної більшості депутатів шанси на збереження крісла у Верховній Раді виглядають песимістично.

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"Можу спрогнозувати одне: на нас чекає вже друга електоральна революція. Перша відбулася 2019 року, коли команда Зеленського просто змахнула з дошки більшість політичних фігур", - сказав Кучма.

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На його думку, вибори у 2025 році абсолютно необхідні, якщо війна закінчиться, і вибори абсолютно неможливі, якщо війна не закінчиться.

"У цьому випадку вони неможливі ані технічно, ані, що набагато важливіше, морально. На виборах під час війни неможливо забезпечити їхню справедливість і всенародне волевиявлення. Ви не доправите скриньку для бюлетенів у кожен окоп. А без голосів тих, хто сидить у цьому окопі, це будуть не вибори, а блюзнірство", - наголосив Кучма.

Найяскравіші цитати Леоніда Кучми з інтерв'ю https://interfax.com.ua/news/general/1023532.html

Про внутрішню політику. Навіть всередині політикуму на якийсь час зникла гризня. Сьогодні це вже не так. Спочатку поновила щурячі перегони своїх дрібних інтересів наша еліта. Потім почали проявлятися суперечності влади, армії та суспільства. Не конфлікти, Боже збав, але реальні суперечності. З фронту ми чуємо докори на адресу військово-політичного керівництва з різних приводів – організаційних, оперативно-тактичних, інформаційних. В суспільстві посилюється невдоволення вимогами армії активізувати мобілізацію. Влада звинувачує суспільство в недостатній готовності стати на захист держави. У суспільстві лунають заклики до влади показати приклад і почати з себе. Таких суперечностей багато. Так, не змінилося головне: як і раніше, ми об’єднані ненавистю до ворога. Але в нас стало менше порозуміння між собою. На відміну від панікерів та провокаторів, я не кажу, що це наближає поразку. Але це точно віддаляє перемогу.

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Про зовнішню політику. На початку повномасштабного вторгнення РФ (принаймні, після Бучі і припинення всіх переговорних процесів у Стамбулі) наш сигнал світу був однозначним: ми боротимемося до кінця, допоможіть нам. Але у минулому році в нашій глобальній комунікації з’явився такий собі плюралізм. Я розумію, чому так відбувається. Одні наші тези має почути колективний Захід, а інші - глобальний Південь. Одні - захисники фундаментальних західних цінностей, інші - прибічники «бізнесу як раніше» з Росією. Одні - рішучі «яструби», інші - обережні «миротворці». Так, ми маємо донести до кожного адресата «його» тезу. Але проблема в тому, що звучать вони одночасно. І при бажанні можна побачити в них непослідовність – а таке бажання є у багатьох наших партнерів.

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Про повоєнну Україну. Повоєнна Україна буде такою, якою не була ніколи раніше - з небувалим національним самоусвідомленням та з небувалими руйнуваннями цілих регіонів та галузей, з небувалою гордістю та з небувалим болем, з небувалим запитом на соціальну справедливість. Це однозначно буде країна героїв, але ж і країна вдів і сиріт, інвалідів і біженців теж. Тому її політичний ландшафт буде іншим. Вже формуються нові електоральні ніші, вимальовуються контури нових політичних сил.

Повна версія інтерв'ю тут.