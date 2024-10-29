На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Варшава могла б шантажувати Київ тим, що передасть зброю лише тоді, коли Україна попросить вибачення за Волинську трагедію, але я такими методами не дію.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтервʼю радіо Zet.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Дуда проти шантажу України справою Волинської трагедії

Президент Польщі визнав, що на початку великої війни можна було шантажувати Україну, щоб вона визнала відповідальність українців за Волинську трагедію. Однак він такими методами не діє.

Advertisement

«Звичайно, що можна було шантажувати, Україну, тоді коли Україна вже мала російський ніж, устромлений в горло, але прошу знайти для цього іншого політика, оскільки я такими методами не дію», - наголосив Дуда.

Відповідаючи на питання, чому сьогодні в Україні ведуться ексгумація і поховання солдатів Вермахту, але немає цього щодо жертв Волинської трагедії, Дуда зазначив, що Україна і Німеччина зараз є близькими країнами і завжди такими були після Другої світової війни, оскільки в Німеччині проживає багато українців.

«Зараз німці розповсюджують свій вплив в Україні, вони сильні, і не треба себе обманювати - вони сильніші за нас в економічному і фінансовому аспектах, і ми це усвідомлюємо.

Advertisement

І у складні часи українська влада виходить з розрахунку, що краще дружити з таким партнером. Хоча теж треба розуміти, що тема Волинського злочину є дуже незручною темою для українців, а питання ексгумацій солдатів Вермахту для України є нейтральною темою», - наголосив Дуда.

Польща використає бажання України вступити до ЄС для тиску на Київ

Із січня 2025 року Польща головуватиме в Раді Європейського Союзу, тому визначатиме швидкість вступу України до ЄС.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський радив президентові України Володимиру Зеленському врегулювати історичні питання з Польщею зараз, оскільки це буде менш обтяжливо, ніж під час переговорів про вступ.

Advertisement

Польська влада виступатиме проти вступу України до ЄС, допоки Київ не вирішить із Варшавою "Волинське питання".

9 жовтня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш укотре наголосив на важливості вирішення питання Волинської трагедії.

"Я хотів би дати обіцянку всім нам тут, обіцянку Польщі, обіцянку моїм землякам: ми не заспокоїмося, поки не вшануємо пам’ять жертв геноциду на Волині", − заявляв Косіняк-Камиш.