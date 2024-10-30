30 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №10044-д щодо реформування Рахункової палати, повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Рада ухвалила закон про реформу Рахункової палати − подробиці

Законопроєкт підтримали 240 народних депутатів.

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Закон передбачає реформування роботи Рахункової палати відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI.

Запроваджується конкурсний відбір членів Палати з переважним правом голосу міжнародних експертів та скорочення кількості членів з 13 до 11.

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Документ розширив повноваження Рахункової палати. Тепер у неї є право проводити аудити коштів місцевих бюджетів, комунальних підприємств, позабюджетних фондів та коштів, отриманих від міжнародних партнерів. Палата зможе перевіряти консолідовану фінансову звітність суб'єктів державного сектору та бюджетів.

Закон встановлює вимогу щодо проходження Рахунковою палатою зовнішнього оцінювання своєї діяльності кожні п'ять років та запровадив парламентські процедури розгляду звітів установи.

Відтепер Рахункова палата політично та фінансово незалежна, а профільні комітети Верховної Ради розглядатимуть її звіти та контролюватимуть виконання рекомендацій.

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Ухвалення закону було однією з вимог для отримання фінансування від МВФ і США на понад 2 млрд доларів.