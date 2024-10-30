Прокуратура Грузії почала розслідування щодо звинувачень у фальсифікації нещодавніх парламентських виборах, пише NewsGeorgia.

Президентку Грузії викликали на допит − подробиці

Розслідування розпочали за статтею 164 (3) Кримінального кодексу Грузії: "навмисна фальсифікація пов'язаних із виборами документів: виборчих списків, протоколів, бюлетенів, реєстраційних журналів та контрольних листів".

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Прокуратура додала, що викликала для надання свідчень президентку країни Саломе Зурабішвілі.

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"Згідно з інформацією, що поширюється в публічному просторі, Саломе Зурабішвілі, як вона стверджує, має мати докази можливої ​​фальсифікації парламентських виборів 2024 року, тому, згідно із законом, президентку Грузії викликали до слідчого органу", − пояснила прокуратура.

Зурабішвілі з доказами чекають у прокуратурі 31 жовтня, однак допитані будуть й інші особи.

Парламентські вибори у Грузії – що треба знати

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що події в Грузії після парламентських виборів вселяють серйозні побоювання, необхідно вдатися до розслідування порушень.

Китай стримано підтримав результати парламентських виборів у Грузії.

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Канада перегляне відносини з урядом Грузії, а Швеція припиняє співробітництво з країною.

Президента Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнати результати парламентських виборів у країні 26 жовтня.

Парламентські вибори у Грузії були затьмарені глибокою поляризацією, а також вкрай суперечливою передвиборчою риторикою та численними повідомленнями про тиск на виборців.

Уряд Грузії затвердять, попри відмову опозиції визнавати результати парламентських виборів. Про це заявляв прем’єр країни Іраклій Кобахідзе.

За різними опитуваннями, на парламентських виборах у Грузії перемагають опозиція й правляча партія "Грузинська мрія".