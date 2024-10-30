Міністерство оборони України кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51мм НАТО.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).

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Кулемет SAR 762 MT - що відомо

«Міністерство оборони України кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51мм НАТО. Його можна встановлювати на спеціальні станки-триноги на бойових позиціях та у вогневих спорудах, або ж на легкоброньовану техніку», - ідеться в повідомленні.

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Кулемет має низку технологічних переваг у порівнянні зі схожим за класом ротним єдиним кулеметом Росії «Печеніг».

У комплекті є швидкозмінний ствол, який дозволяє вести майже безупинний вогонь.

Крім того, зброя має регульований газовий клапан, завдяки якому можна змінювати інтенсивність стрільби.

Також вона має високий ресурс корпусу та ствола.

За даними Міноборони, зброя розрахована на ефективне використання як за екстремально низьких температур, так і при тропічному кліматі.

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